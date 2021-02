Arezzo: 40 persone a un pranzo di compleanno, la Municipale chiude il locale

Il ristorante non aveva la capienza necessaria, gli agenti sono stati attirati dalle auto in sosta

Arezzo – Una vera e propria festa di compleanno con 40 invitati, lunghe tavolate di 10 persone e un ristorante senza la capienza prevista dalle norme anti-Covid. Questo lo scenario in cui è intervenuta nella giornata di ieri la Polizia municipale di Arezzo, attirata dal numero eccessivo di auto in sosta intorno al locale.

Il fatto è avvenuto in un ristorante situato in zona Pescaiola, ad Arezzo. Al titolare dell’esercizio è stata contestata la violazione amministrativa, e il locale è stato sottoposto alla chiusura immediata per 5 giorni.