Musart Festival Firenze, presentato il cartellone musicale della prossima edizione

Il sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i “Carmina Burana” con Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi, fondatore del Banco del Mutuo Soccorso.

Ospiti ed eventi che segnano l’edizione 2026 di Musart Festival Firenze, in programma dal 28 giugno al 26 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino, a pochi chilometri dal centro di Firenze: lo stesso parco dove i Medici organizzavano spettacoli per la loro corte, oggi proprietà della Città Metropolitana di Firenze e inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco. Niente di strano per un festival che da sempre lega il proprio nome alla città, alla sua cultura e ai suoi scrigni d’arte, offrendo un’esperienza che va oltre la mera fruizione degli spettacoli.

Musart Festival 2026 prenderà il via domenica 28 giugno sulle note di Ben Harper, affiancato dai suoi The Innocent Criminals: 16 milioni di dischi venduti, tre Grammy Awards, il cantautore californiano continua a tessere trame blues, folk, rock, reggae, soul e gospel attraverso uno stile personalissimo intriso di tematiche di giustizia sociale e diritti civili. Per scelta dello stesso artista il concerto inizierà alle 20,30 illuminato dal tramonto.

Parole che graffiano e melodie che accendono l’anima: archiviato il tour internazionale con cui ha incantato l’Europa, Mannarino sarà in concerto sabato 4 luglio al Parco Mediceo di Pratolino.

Una lunga sfilza di sold out (200.000 spettatori solo nel 2025) collaborazioni illustri e milioni di streams per Alfa, sabato 11 luglio sul palco di Musart nell’ambito di un tour che lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive. Il concerto è organizzato in collaborazione con Leg.

E ancora, martedì 21 luglio l’attesissimo ritorno di Elio e le Storie Tese… “à la carte!”, con una scaletta scelta dagli stessi fan e diversa per ogni appuntamento, mentre venerdì 24 sarà la volta di Luca Carboni e del suo “Rio ari o live”, un live di musica, immagini e parole.

Sabato 25 luglio il Parco di Pratolino aprirà alla grande classica con i “Carmina Burana” di Carl Orff, una delle più note pagine del Novecento eseguita magistralmente da Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Lorenzo Fratini, con voci soliste dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Musart si chiuderà con il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi domenica 26 luglio (ore 4,45) sempre al Parco Mediceo di Pratolino. Fondatore del Banco del Mutuo Soccorso, Nocenzi proporrà, in versione piano solo, brani dai propri album da solista e perle dal repertorio del Banco.

“Il Parco di Pratolino – dichiara Sara Funaro, Sindaca della Città Metropolitana di Firenze – è la cornice ideale e anche di grande suggestione per il Musart Festival che unisce musica, cultura e natura. Ringrazio gli artisti e tutte le istituzioni coinvolte per aver contribuito a creare un cartellone di così grande livello che crea anche un legame più profondo tra pubblico e patrimonio culturale. Sette coinvolgenti eventi all’aperto con la grande musica, valorizzando al contempo uno dei luoghi più belli del nostro territorio e favorendo una fruizione culturale diffusa e sostenibile”.

“Il Musart Festival è diventato negli anni un appuntamento atteso dell’estate – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – con un programma sempre più ricco di concerti, iniziative ed eventi, come dimostra anche questa nuova edizione. Fondazione CR Firenze lo sostiene dal 2018 poiché ha dimostrato di saper coniugare la grande musica con la valorizzazione del nostro patrimonio territoriale. Il trasferimento dalla monumentale piazza SS. Annunziata al Parco Mediceo di Pratolino, sito UNESCO, conferma questo impegno che accende i riflettori in uno dei luoghi simbolo della cultura fiorentina attraverso eventi musicali di qualità con un grande successo di pubblico”.

Commenta Silvia Catani, Sindaca di Vaglia: “Musart è diventato, anno dopo anno, un appuntamento che sentiamo sempre più nostro. Aver portato la grande musica nel cuore del Parco di Pratolino significa valorizzare un luogo straordinario e condividerlo con chi ama la cultura e la bellezza del nostro territorio. È un piacere e un orgoglio accogliere ancora una volta nel nostro Comune un evento che unisce emozione, arte e comunità, con un programma che ancor più in questa sua terza edizione nel Parco lascia spazio a nomi internazionali e artisti italiani, trasversali a più generazioni”.

“Il Parco Mediceo di Pratolino – spiega Claudia Sereni, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura – aprirà le sue porte al pubblico per far vedere e ascoltare artisti molto seguiti e amati. Sono sicura che i fan vorranno approfittare degli spettacoli per scoprire le bellezze del Parco, un gioiello offerto a tutta la comunità metropolitana e non solo”.

La partecipazione del Maggio Musicale Fiorentino al Musart Festival – aggiunge Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino – rappresenta per noi un’occasione preziosa per portare la grande musica in un contesto di alto valore storico e paesaggistico, come il Parco Mediceo di Pratolino.

I Carmina Burana di Carl Orff, eseguiti dalla nostra Orchestra e dal nostro Coro – con la direzione del maestro Lorenzo Fratini e gli artisti dell’Accademia – sono un titolo celebre ed emblematico, capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità artistica e forza comunicativa mettendo in dialogo la grande tradizione musicale con uno dei luoghi più belli e affascinanti di Firenze e della Toscana.

È una scelta che racconta bene la missione del Maggio: uscire dai propri spazi, incontrare pubblici nuovi e costruire ponti tra generi e tra linguaggi diversi così ben rappresentati e testimoniati dal programma del Musart Festival. La collaborazione con Musart, già sperimentata con successo negli anni passati anche nel cuore di Firenze in piazza Santissima Annunziata, conferma la volontà del Maggio di essere sempre presente nella vita culturale del territorio e di collaborare con soddisfazione reciproca con le istituzioni della Città”.

Giunto all’undicesima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di ChiantiBanca, Unicoop, Publiacqua, Sammontana, Vignaioli del Morellino di Scansano, Findomestic, Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.



PREVENDITE e INFORMAZIONI – I biglietti – compresi quelli per persone con disabilità – sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Informazioni, aggiornamenti e programma completo su www.musartfestival.it.

COME RAGGIUNGERE IL PARCO – Vista la riapertura di via Bolognese, sarà più semplice raggiungere il Parco con mezzi propri. All’interno del Parco e nelle aree adiacenti saranno allestiti parcheggi temporanei: auto e moto potranno posteggiare nel Parcheggio P1, davanti all’ingresso. Ampia disponibilità anche nell’area di sosta P5 interna al Parco mentre il Parcheggio P6 di via dell’Uccellatoio sarà collegato con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it. Golf-car collegheranno gli ingressi del Parco alle aree concerti.

In occasione dei principali concerti di Musart 2026, saranno in funzione inoltre treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno, con navetta gratuita da/per il parco. Per raggiungere Pratolino in bus si raccomanda l’utilizzo della linea 25 di Autolinee Toscane: indipendentemente dagli orari prestabiliti, l’ultima partenza dal capolinea di Pratolino in direzione Firenze avverrà sempre al termine degli spettacoli. Dettagli disponibili a breve sul sito ufficiale www.musartfestival.it.

VISITE AL PARCO DI PRATOLINO e CONCERTI AL TRAMONTO – Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Al tramonto in programma anche concerti con giovani formazioni di classica e non solo.