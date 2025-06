Formazione, a Pisa nascono gli esperti di vendita ed e-commerce

Giovedì 5 giugno alle 16 presso la sede dell’agenzia formativa Aforisma in via dei Cappuccini 2/B si svolge l”Open Day‘ di presentazione del nuovo corso triennale gratuito ‘E- seller per il duale‘. «Un’opportunità didattica innovativa per formare operatori alle vendite aggiornati su tutte le novità del digitale e del commercio online – spiega il vicepresidente di Aforisma Michele Panelli – come per tutti i corsi che organizziamo garantiamo un ottimo rapporto tra docenti e studenti ed un ambiente accogliente dove le competenze si imparano facendo, con l’obiettivo di far sviluppare le capacità ed i talenti degli alunni». Oltre agli insegnamenti di base ed alle lezioni professionalizzanti tradizionali come quelle su marketing, processi di vendita, operazioni di cassa, rifornimento delle aree vendita, inglese, si aggiungono insegnamenti sulla vendita diretta e sull’e-commerce. Una possibilità per i giovani tra i 14 e i 18 anni che vogliono intraprendere una strada alternativa al tradizionale percorso di studi nella scuola superiore.

Il corso, del tipo IeFP, è totalmente gratuito in quanto finanziato con le risorse dell’Attività 4.f.4 – “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” – Priorità 4 – “Occupazione giovanile” del PR FSE+ Toscana 2021-2027. Rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale e prevede il rilascio dell’ attestato di qualifica professionale per ‘Operatore servizi di vendita’. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a info@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.