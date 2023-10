Montecatini International Short Film Festival: una giornata con guest star, incontri, proiezioni e premiazioni

Al Montecatini International Short Film Festival è tempo di premiazioni: la serata di venerdì 20 ottobre, alle ore 21.30, vedrà sul palco della Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio Massimiliano Finazzer Flory, autore, drammaturgo regista e attore teatrale, che riceverà L’Airone d’Oro, lo storico premio del Montecatini International Short Film Festival, come riconoscimento per la brillante carriera che lo ha visto dirigere spettacoli nei teatri di tutto il mondo, promuovere eventi culturali internazionali, realizzare numerose pubblicazioni, dirigere e produrre film, e anche ricoprire il ruolo di Assessore alla Cultura del Comune di Milano, dal 2008 al 2011.

Oltre ad essere premiato, Finazzer Flory porta a Montecatini il suo docufilm Altri comizi d’amore, ispirato agli scritti di Pier Paolo Pasolini, che sarà proiettato sempre venerdì 20 ottobre presso la Sala Portoghesi.

Premiati alla carriera nel corso della serata anche il produttore cinematografico Pietro Innocenzi (vincitore del David di Donatello per Palermo Milano solo andata, da oltre cinquant’anni protagonista del cinema italiano e internazionale) e l’attore Sergio Forconi, indimenticabile interprete di pellicole quali Amici Miei, Berlinguer ti voglio bene, Madonna che silenzio che c’è stasera, Il Ciclone, Pinocchio, e moltissime altri ancora.

Tra gli ospiti della serata, i registi Inessa Gordeiko, Janet De Nardis, Annarita Del Piano e Robert Popa, gli attori Angelica Cacciapaglia e Pasquale Di Frenza, il cantautore Riccardo Azzurri e il produttore Claudio Bucci.

La giornata di venerdì 20 ottobre vede anche in programma le proiezioni di due cortometraggi co-prodotti dal Montecatini International Short Film Festival: il cortometraggio Il panno siamo noi, realizzato in co-produzione con la casa di produzione Regie d’Autore (da un soggetto di Barone Roberto e Alessandra Moretti, che ne è anche la regista), e dedicato alla tradizione dello storico panno casentino, e il documentario Galileo Chini a Montecatini Terme – incentrato sulla storia e l’arte di Galileo Chini, di cui ricorrono in centocinquant’anni dalla nascita – diretto da Marcello Zeppi e co-prodotto dal MISFF e dal Comune di Montecatini Terme, che ha ricevuto una menzione speciale nel corso dell’ultima edizione del portoghese Avanca Film Festival, ed è stato recentemente proiettato presso lo Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, nell’ambito di uno scambio culturale tra il Comune di Montecatini Terme e la Federazione dei cineasti pan-armeni.

Il programma della giornata prevede anche (alle ore 15, presso la Sala Portoghesi) il convegno “L’Identità Italiana nel Cinema – I Maestri del Cinema Italiano”, dedicato al cinema come mezzo d’impresa e promozione turistica, alla presenza dei rappresentanti della imprese del territorio e di Confcommercio, ASSORETIPMI, FEDERMEP, enti e istituzioni nazionali e internazionali; presenti anche il Decano del Corpo Consolare di Firenze Fabio Fanfani, Emilio Guberti, Presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Eraldo Stefani, Console Onorario del Senegal a Firenze, Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, e Tiziana Nisini, vicepresidente della XI Commissione Lavoro. Seguono le interviste di Armando Lostaglio, giornalista e docente di Cineturismo, con gli ospiti dei festival del cinema gemellati con il MISFF: Luigi Sales per Giffoni Innovation Hub, Eleonora Vallone per Aqua Film Festival, Fabio e Simona Cancelloni per il TIAFF / Festival dei Tramonti.

In giornata proseguono anche le proiezioni dei cortometraggi ad accesso gratuito, in gara nella Selezione Ufficiale del festival e nelle rassegne collaterali, presso il Cinema Excelsior e la Sala Portoghesi; il programma è consultabile sul sito del Montecatini International Short Film Festival.