Moda, UniCredit main partner di Pitti Immagine

UniCredit, Main partner di Pitti Immagine, conferma il proprio impegno a supporto del settore Moda e, più in generale, del tessuto produttivo nazionale. La banca si pone come interlocutore attivo in materia di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione per le imprese del comparto, attingendo alle professionalità e al know how del suo network per accompagnarle in concreto nelle sfide della transizione ecologica e digitale.

Un percorso che si arricchisce anche di focus sui temi della formazione grazie alla creazione CFMI Academy, nata dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit.

Il progetto coinvolge 13 accademie italiane di Fashion Design e vi collaborano anche Piattaforma Sistema Formativo Moda, Polimoda, ZDHC Academy e Consorzio Physis.

L’iniziativa è stata avviata lo scorso gennaio in occasione di Pitti Immagine Filati, con un primo modulo formativo composto da un ciclo di seminari dedicati agli studenti iscritti all’ultimo anno e ai loro docenti. Un nuovo modulo è in programma il prossimo 27 giugno, presso la UniCredit Filati Arena in Fortezza da Basso, in occasione della nuova edizione del salone.

“L’impegno profuso nella realizzazione della CFMI Academy – spiega Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies di UniCredit Italia – riflette il nostro sostegno, costante e su più fronti, al comparto della moda. Con questa iniziativa intendiamo promuovere momenti di alta formazione per gli studenti di Fashion Design. Più in particolare, attraverso cicli di seminari dedicati alla sostenibilità e alla cultura di impresa, ci impegniamo a rendere l’insegnamento teorico più vicino alle tematiche operative sperimentate quotidianamente dalle imprese. Un’opportunità per i giovani talenti determinati a potenziare le proprie competenze – tecniche e trasversali – per affrontare al meglio le future sfide professionali”.

La CFMI Academy è una delle iniziative realizzate dalla partnership tra UniCredit e Pitti Immagine, rinnovata fino al 2025. L’accordo di collaborazione tra la banca e la società leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana è in piena coerenza con il piano UniCredit per l’Italia con cui l’istituto di credito intende contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del sistema Paese. Il Gruppo bancario si conferma dunque nel ruolo di Main partner attivo di tutti i saloni di Pitti Immagine, in prima linea per offrire la propria expertise e il proprio supporto ad uno dei settori chiave dell’economia italiana.

La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche un’attiva collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide della sostenibilità e dell’internazionalizzazione; e per arricchire l’offerta formativa avviata da Pitti con le scuole di moda, valorizzando il percorso di crescita dei giovani talenti.

Il prossimo appuntamento è in occasione di Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, torna alla Fortezza Da Basso dal 25 al 27 giugno 2024