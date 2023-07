Turismo e mercato immobiliare: Lucca regina della Toscana secondo il Sole24Ore

Il turismo come veicolo di crescita a 360° per la città: questo è uno dei primi obiettivi conclamati e annunciati dall’assessorato al turismo del Comune di Lucca fin dall’insediamento della nuova giunta. Un obiettivo che trova nuovi riscontri nei dati di mercato sempre più esaltanti, attenzionati e approfonditi anche dalla redazione del Sole24Ore, che ha definito Lucca come una delle mete più ambite a livello internazionale per l’acquisto di case.

Secondo i professionisti del settore interpellati dal Sole24Ore, il valore degli immobili a Lucca è cresciuto nell’ultimo anno più che in tutte le altre città toscane (+8%), grazie ai flussi turistici aumentati esponenzialmente e alla capacità di richiamare eventi di successo. “Il centro cittadino è un luogo senza tempo – si legge sulle pagine del Sole24Ore – che evoca una vita lenta, di qualità, in spazi storici dai palazzi alle piazze di una bellezza suggestiva”. A favorire i trend turistici che vedono Lucca ai vertici nazionali per interesse e curiosità, sempre secondo il Sole24Ore, anche “la posizione strategica della città e le eccellenze enogastronomiche”.

Un’altra indicazione importante per il mercato immobiliare arriva sulla tipologia di casa ricercata:”Le proprietà più richieste sono appartamenti con vista sui tetti e le piazze della città – si legge – con spazi esterni, terrazzi e altane. Fuori dalla città sono invece molto richiesti casolari e ville storiche in posizioni esclusive e panoramiche”. Investimenti immobiliari, ma non solo: soprattutto dal Nord America e Nord Europa la richiesta a Lucca è crescente per trovare case in cui abitare e gestire i propri interessi tramite smart working.

“La crescita del valore degli immobili è un dato decisamente rilevante – commenta l’assessore al turismo Remo Santini – che ben evidenzia come gli investimenti nella promozione turistica assicurino un ritorno in ogni ambito e settore per la città. L’approfondimento del Sole24Ore evidenzia la crescita del mercato immobiliare, che è direttamente proporzionale all’aumento dei trend turistici e che ben descrive Lucca come una realtà in netta ascesa. Siamo fieri della programmazione e della strategia messa in atto, che sta garantendo alla città la visibilità che merita a livello nazionale e internazionale”.