Marlia, Halloween Celebration con street food di qualità e birrifici artigianali

In occasione dell’evento del 31 ottobre saranno presenti street food di qualità e birrifici artigianali: dal toscano gourmet al messicano, dall’indiano al vegetariano e vegano, con anche un punto gluten free per celiaci e curiosi “gastronomici”.

Sarà un’edizione di Halloween Celebration all’insegna del “buon gusto”, in tutti i sensi: il pubblico presente quest’anno alla festa di Halloween Celebration Carnival del 31 ottobre 2024 non avrà infatti solo a disposizione una location dall’eleganza straordinaria ed esclusiva qual è Villa Reale di Marlia ma potrà anche degustare specialità toscane e di altre regioni italiane e perfino conoscere alcune culture gastronomiche internazionali.

Lo staff di Halloween Celebration ha selezionato per voi alcuni tra i food&drink truck più cool e di qualità della Toscana, e non solo, per farvi vivere Halloween 2024 come un’esperienza indimenticabile anche dal punto di vista culinario.

Sarà nuovamente presente Nura, primo food truck italiano di cucina indiana specifica del Kerala: la cucina di Basheerkutty Mansoor, il fondatore, spazia tra piatti vegani e vegetariani a quelli in cui la carne e il pesce di qualità sono i protagonisti, senza perdere mai di vista gli ingredienti più tipici della sua terra: la menta, il ginger, il cocco, gli anacardi, le foglie del curry leaves e numerose spezie dagli effetti benefici.

Per i celiaci, e per tutti coloro che vorranno estendere la propria cultura gastronomica, ricordiamo che Nura è anche un vero e proprio punto gluten free, mentre per la parte drink il Birrificio Apuano tra le tante birre artigianali ne proporrà anche una gluten free.

Ci saranno poi i ragazzi di Gào Catering & Street Food, che dal 2018 portano avanti un progetto gastronomico attento alla tradizione culinaria, ai sapori e ai piatti tipici della Toscana, valorizzando i prodotti del territorio e i produttori locali seguendo la stagionalità delle materie prime.

A “raccontarci” la cultura gastronomica messicana arriva MoToTaCo (nato dalle idee di Dario Cecchini della famosa e storica Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti e del suo braccio destro Riccardo Ricci) la cui filosofia di cucina è quella di riproporre le ricette più importanti dei tacos messicani creando una fusione con ingredienti tradizionali toscani. Il “Moto Macellaio”, come ama definirsi, proporrà in abbinamento ai piatti di carne del buon vino e i fantastici cocktail colorati che lo contraddistinguono.

Vizi e Virtù ci porta come sempre in Toscana con i suoi famosi panini gourmet, a bordo del grazioso truck bianco e celeste di Plaza Restaurant che ha sempre proposte molto interessanti e ingredienti particolari come ad esempio il brasato di manzo, il brisket di bufalo, le polpettine di carne e il vegetariano con verdure miste cotte al forno, e dei dolcissimi pancake con Nutella e sciroppo d’acero.

Dalla Liguria per la prima volta arriva la Macelleria DEALTI di Genova che proporrà i propri piatti di carni selezionate di alta qualità come hamburger di fassona cotti sullo scenografico bracere ofyr e tutto il mondo american BBQ come pulled, brisket, pork ribs, chicken wings e Cumberland sausage cotte rigorosamente nel loro caratteristico off-set su ruote tipicamente americano.

Altra novità OlmaStrot, il “bistrot” di Francesco Olmastroni, che propone una cucina verace toscana al panino o al piatto con specialità senesi come il manzo stracotto, i fegatelli toscani, trippa e lampredotto, il maiale sfilacciato.

Torna per il terzo anno consecutivo VanBurger che proporrà i classici hamburger di Black Angus, loro marchio di fabbrica, in diverse varianti.

Da fuori regione proviene anche NYC Burger American style che proporrà l’inconfondibile hamburger dal sapore americano con carne dell’appennino toscano e anche il pulled pork cotto ben 16 ore.

Altra novità assoluta è Bon Pro, “il panino cucinato”, che realizza panini con piatti toscani: dalla trippa con scaglie di grana e salsa verde allo stracotto di carne chianina al Chianti, fino al ragù bianco di cinta senese.

Non mancheranno, ovviamente, i classici panini con la porchetta lammarese della Donnina di Lammari, una “istituzione” nell’ambiente dei food truck perchè da oltre 60 anni porta “su ruote” un prodotto tipicamente toscano, e, per finire in dolcezza, ci saranno le specialità di alta pasticceria di Cioccorocolato, le crepes di Bazzicalupi, nonché i classici dolcetti e i brigidini allo stand Pasquinucci, e il tradizionale zucchero filato per i più piccoli ai candies stand di Susy e di Janet Icardi.

Capitolo birre artigianali toscane: oltre al già citato Birrificio Apuano saranno presenti le birre artigianali toscane del Birrificio di Buti, nato 11 anni fa con la scommessa di dare al territorio di appartenenza un prodotto esclusivo valorizzando la filiera corta, quelle del birrificio La Collina di Pescaglia, realtà della Garfagnana legata ad Halloween Celebration da una collaborazione duratura, e infine le novità di quest’anno: Birrificio Artigianale Agricolo Radical Brewery di Porcari con la sua birra totalmente “made in Lucca” grazie alle materie prime, orzo e luppolo, coltivate sul territorio dalla parallela azienda agricola Radical Farm, e Toptà da Montecarlo.

Da fuori regione arrivano Alchemist Ale (gli “Alchimisti della Birra” di Imola), Birrificio del Ducato dalla provincia di Parma e infine Beer ‘n’ Beard da Sarzana in Liguria con il “Bar ‘n’ Beard” che proporrà birra e cocktail.

Uno sguardo a cultura e tradizione storica lo porta Drakon Idromele con le sue diverse tipologie dell’antica bevanda alcolica, sidri, vini speziati e l’ultima creazione La Pozione Voodoo in edizione limitata “Halloween”, tutti prodotti a Lamporecchio.

Per chi preferisce aperitivi e cocktail segnaliamo lo stand Momento Cocktail e Sughero Enoteca che proporrà ovviamente alcuni vini e anche drink realizzati con propri liquori artigianali.

Spiega il direttore artistico Stefano Nannizzi: “Siamo convinti che in un evento di questo genere sia importante inserire tipologie diversificate di prodotti alimentari, sia drink che food, andando così incontro al nostro pubblico che è proveniente da tutta Italia quindi con gusti anche molto diversificati. In previsione dell’edizione numero 31 del prossimo anno, quando incrementeremo ulteriormente artisti, eventi e pubblico, il settore culinario legato alla tradizione è diventato per noi fondamentale, un vero e proprio punto di forza di Halloween Celebration”.

L’intera manifestazione di Halloween Celebration è organizzata da NERO creativelab e da LOGA STUDIO Art Vision, sotto la direzione artistica di Stefano Nannizzi, ed ha i patrocini di Lucca Comics & Games, della Provincia di Lucca e dei Comuni di Capannori, Lucca, Pescaglia e Bagni di Lucca.

Programma completo di Halloween Celebration su: www.halloweencelebration.it

Prevendita obbligatoria su circuito Ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/halloween-celebration-carnival?r=HC

(i biglietti sul posto saranno acquistabili solo in caso di disponibilità residua e a prezzo maggiorato).