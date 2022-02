Firenze tra le prime città italiane per il cambio di residenza online La città è stata individuata dal Governo per sperimentare il nuovo servizio digitale

Firenze – Per il cambio di abitazione nel territorio fiorentino non sarà più necessario fare la coda all’ufficio anagrafe, niente prenotazioni e nessun numerino: per prendere la residenza a Firenze da un qualsiasi comune italiano, oppure dall’estero per tutti quei cittadini iscritti all’AIRE, o ancora per cambiare indirizzo di residenza all’interno della città, basterà raggiungere il portale web dell’ANPR, ovvero l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

La prima fase della sperimentazione durerà 2 mesi, Firenze farà da tester e segnalerà eventuali problematiche da risolvere, poi il servizio sarà esteso in tutti i comuni d’Italia.