MAREMMA – Benessere: al via l’esperienza di Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort e Argentario Golf Resort & Spa

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, situato all’interno di un edificio storico del 1919 in prossimità del borgo medievale di Saturnia, nel cuore della Maremma Toscana, e tra le strutture termali più prestigiose d’Italia, e l’Argentario Golf Resort & Spa, punta di diamante del turismo 5 stelle del Belpaese, presentano la nuova offerta “Golf & Wellness in Maremma”, perfetto connubio tra autentico benessere e gioco del golf.

Le due eccellenze dell’ospitalità maremmana si sono unite per la prima volta ideando un soggiorno rivolto ad appassionati golfisti che coniuga esperienze sportive e di benessere uniche, attività a contatto con la natura e una proposta gastronomica all’insegna della tradizione toscana.

GOLF & WELLNESS IN MAREMMA: AL VIA L’ESCLUSIVA ESPERIENZA DI TERME DI SATURNIA NATURAL SPA & GOLF RESORT E ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA

Una suite di servizi e trattamenti da sogno Il Golf & Wellness in Maremma* comprende:

• 6 notti in camera doppia Superior o Junior Suite (3 notti presso Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort e 3 notti presso Argentario Golf Resort & Spa)

• Prima Colazione

• Welcome Dinner per due persone, tre portate, bevande escluse

• Un trattamento benessere da 25 minuti

• Tre Green Fee

• Uso delle piscine, della Sorgente Termale di Terme di Saturnia, palestra e campi sportivi

• 10% di riduzione sui trattamenti alla Spa e sugli acquisti in Boutique

*I servizi sono inclusi presso entrambe le strutture.

L’offerta è valida dal 5 ottobre al 21 dicembre 2020. Tariffa totale per 6 notti, per due persone: € 1.950 in camera di tipologia Superior; € 2.550 in camera di tipologia Junior Suite.

Il clima mite della Maremma rende i campi da golf dei due resort ideali per giocare tutto l’anno. Situati nel suggestivo paesaggio della Maremma – l’uno tra il verde della Valle di Saturnia e l’altro a due passi dal mare cristallino della costa dell’Argentario – offrono percorsi adatti a golfisti professionisti e anche a giocatori meno esperti. Il Campo da Golf di Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort Rispettoso della naturale conformazione del territorio e unico in Italia ad essere nato dalla matita dell’architetto californiano Ronald Fream dello Studio Golf Plan, il campo è stato progettato nel rigoroso rispetto delle norme per la salvaguardia della natura locale: Terme di Saturnia Golf ha ottenuto infatti la prestigiosa Certificazione GEO, tra le più ambite a livello mondiale.

Un percorso da campionato di 6.316 metri su 70 ettari mossi, dove ogni buca ha una propria identità e la memorizzazione del tracciato è immediata: terminate le 18 buche è difficile dimenticare i laghetti, i ruscelli, i grandi bunker scolpiti nei fairway, i green mossi e ampi, le landing area che richiedono intelligenza e precisione circa la scelta del bastone da utilizzare in partenza. Solo grazie al rispetto delle norme per la salvaguardia della natura locale, è stato possibile costruire un percorso così spettacolare dove è facile incontrare, nelle prime ore del mattino, caprioli, istrici, lepri, fagiani e le tante specie di uccelli che popolano la Maremma.

Argentario Golf Resort & Spa, un tracciato spettacolare Sede italiana della PGA European Golf Professional dal 2019, il campo dell’Argentario Golf Resort è stato progettato dall’architetto David Mezzacane e dal giocatore professionista Baldovino Dassù, bandiera del golf italiano nel mondo. Le 18 buche, modellate dallo specialista Brian Jorgensen, regalano panorami mozzafiato su mare, laguna, Orbetello e Talamone e punteggiano boschi di uliveti e sughere, circondati da laghetti e specchi d’acqua. Il clima mite e la piacevole brezza che si respira, rendono questo percorso unico e giocabile in tutti i giorni dell’anno. Il campo da golf del Resort si estende per un totale di 6.218 metri e par 71. Il risultato è un tracciato vario, spettacolare e tecnicamente molto valido, al punto che la PGA ha assegnato al campo il prestigioso riconoscimento di PGA Nation Golf Course Italy. Ma non solo: Argentario Golf Club ha recentemente realizzato la nuova Club House, sta ampliando la Practice Area e sta realizzando una nuova Golf Academy.