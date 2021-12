È sempre il periodo giusto per un bel costume!

Con la stagione invernale il desiderio di indossare un bel costume non si arresta e per questo motivo si è sempre alla ricerca di soluzioni che possano appagare il desiderio anche in inverno. Terme al coperto, spa e viaggi verso mete esotiche sono alcune tra le soluzioni che gli amanti del caldo penetrante adottano. Chi può non rinuncia alla brezza marina e al calore del sole, neppure durante la stagione più fredda dell’anno.

Se fino a qualche anno fa comprare il costume da bagno significava aspettare la stagione estiva, oggi è possibile trovare il più bel bikini online come e quando lo si vuole. Se c’è in programma in pieno inverno una giornata alla spa il costume che stai cercando è proprio lì, davanti ai tuoi occhi. Basta un click e arriva a casa tua, pronto per l’utilizzo. Tutta la fatica di riprendere i vecchi scatoloni del cambio stagionale e cercare e ricercare il costume che ricordavi di avere ma che non compare può essere evitata grazie all’immediatezza dello shop online. Comprare un bikini in inverno è ormai un gioco da ragazzi: basta armarsi di idee chiare e il costume che cerchi apparirà in men che non si dica tra le tue ricerche su Google. Certo, l’importante è affidarsi a e-commerce specializzati e seri e non lasciarsi ingannare da quelli che propongono offerte irreali che attirano molto ma possono rivelarsi una truffa.

Rigenerarsi alle terme

A ricerca effettuata e bikini acquistato, si può dire che la valigia sia pronta per intraprendere il viaggio. Che sia di corta o lunga tratta, dedicarsi dei giorni di relax in inverno è un toccasana per la salute sia fisica che mentale. Troppo stress a lavoro può ridurre le capacità di apprensione e di concentrazione e tutto quello che ci vuole per rimettersi in sesto è una sana pausa. Le terme, per esempio, soprattutto quelle al chiuso, sono luoghi prediletti per rilassarsi da soli o in compagnia. I vapori, le acque fredde e calde e il calore sono aspetti rigeneranti e aiutano il corpo e la mente a ritrovare l’equilibrio. Se non ami stare da solo/a, organizza un weekend con il partner o i tuoi amici e condividi l’esperienza e la bellezza di un giorno trascorso al centro termale.Sfoggia il bikini giusto e non perdere di vista l’importanza di scegliere un bikini che non sia troppo scomodo: un costume da bagno che si sposta di continuo è capace di rovinare quel momento di relax e non vorrai mica passare il tempo ad aggiustare il bikini di continuo! Parola d’ordine? Bellezza e praticità.

Rilassarsi alla Spa e centro benessere

Altre due validissime opzioni per rilassarsi in inverno sono la spa e il centro benessere. Occhio a non confondere le due cose. Recarsi in una spa significa sottoporsi a rigeneranti trattamenti a base d’acqua per la cura del corpo. A questa prima definizione appartengono la sauna e il bagno turco, il percorso Kneipp, la vasca idromassaggio e la doccia emozionale. Immagina la situazione: è inverno fuori, le temperature sono basse all’esterno e tu, in bikini, ti godi il momento grazie ad appaganti trattamenti che migliorano la respirazione, depurano il corpo, aiutano il sistema immunitario e la circolazione.

Al contrario, scegliere di rilassarsi al centro benessere significa sottoporsi a massaggi manuali e ad altri trattamenti, terapeutici e di bellezza. Anche in questo caso, indossare il bikini giusto è la soluzione ideale per vivere pienamente il momento: meglio preferire il bikini al costume da bagno intero in modo da non ostacolare il movimento del massaggiatore.

In viaggio verso mete esotiche

Chi, invece, ha la possibilità di fare un bel viaggetto nel periodo invernale sceglie sicuramente delle mete dove il caldo del sole fa da padrone. Così da non rinunciare all’abbronzatura neppure d’inverno. La straordinarietà di allontanarsi dal gelido inverno per un pò è un sogno che tutti hanno: riempire la valigia dei costumi più belli e partire, questo è il mantra. Feste all’aperto, aperitivi sulla spiaggia, il vento caldo che accarezza la pelle è il sogno di chi vive e chi sceglie l’estate anche in inverno. Tutto ciò che conta è avere con sé i costumi da bagno e copricostumi abbinati: sei pronta per partire?

Insomma, per ritagliarsi un piccolo spazio per sé in inverno che rimandi alla bella stagione estiva basta davvero poco. Scegli un weekend, un giorno o una settimana da trascorrere in una spa o in un centro termale o addirittura in viaggio e approfitta degli shop online per acquistare il costume adatto. Quale sarà la tua prossima meta?