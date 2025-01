Maltempo, Giani: “Mattinata difficile, situazione migliora”

“La mattinata è stata difficile ma il sistema sta reggendo e la situazione è in via di miglioramento”. A dirlo il presidente Eugenio Giani appena uscito dalla Sala operativa della protezione civile regionale dove stamani si è recato per fare il punto della situazione. “Le precipitazioni intense – ha proseguito Giani- hanno messo a dura il sistema di Protezione Civile e le infrastrutture locali, in particolare in Mugello, nell’Alto Mugello, in Casentino e in Valtiberina con problemi legati a frane e allagamenti, anche nell’area di Massa e Carrara. Nonostante la difficoltà della nottata e il superamento dei 100 mm di pioggia, il sistema ha retto. Ancora una volta – sottolinea il presidente -siamo di fronte al fenomeno delle “bomba d’acqua” che evidenzia la necessità di continuare a investire in resilienza territoriale per affrontare eventi meteorologici estremi che stanno diventando la norma”

Giani, già nelle ore precedenti aveva dato notizia della situazione del Mugnone a Firenze dove il livello di guardia è in diminuzione, e del Lamone a Marradi dove si è registrata una situazione più critica con il fiume che ha superato il secondo livello di guardia dopo oltre 60 mm di pioggia in tre ore.