Lucca Summer Festival 2025, Giani: “Occasione di sviluppo del territorio”

“Il Lucca Summer Festival appartiene ormai alla tradizione musicale della città di Lucca e della Toscana. Si tratta di un evento importante con artisti internazionali, rockstar ed esponenti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. È un volano di sviluppo che fa del capoluogo lucchese una delle capitali europee della musica. L’edizione 2025 non fa eccezione. È destinata ad essere, come sempre, un’occasione di valorizzazione e di sviluppo in chiave culturale e turistica”.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta con queste parole la 26a edizione del Lucca Summer Festival in programma dal 28 giugno al 28 luglio e che dal 1999 porta la grande musica internazionale nel cuore di Lucca (in tanti anni solo due volte la rassegna non si è svolta a causa del covid, ndr).

Il Lucca Summer Festival, come di consueto, si svolge anche quest’estate principalmente nel centro storico con concerti serali soprattutto in Piazza Napoleone.

Diversi sono gli artisti di fama internazionale previsti a Lucca. Tra questi, sono attesi Jennifer Lopez, Antonello Venditti, Dream Theater, Santana, Irama, Thirty Seconds to Mars, Scorpions, Ghali, Riccardo Cocciante, Robert Plant, Nick Cave, Nile Rodgers & Chic, Pet Shop Boys, Riccardo Muti, Alanis Morissette, Simple Minds e Morrissey e molti altri idoli delle giovani generazioni.