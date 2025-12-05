Lucca, sul Brennero con monopattino elettrico truccato: multa oltre 5mila euro e mezzo sequestrato

Aveva installato sul monopattino elettrico un sellino, oltre ad apportare modifiche che permettevano allo stesso di raggiungere velocità fuori i limiti consentiti dalla legge. Questo è quanto emerso nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre intorno alle 16 da un controllo effettuato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca nei confronti di un cittadino sorpreso a circolare con un monopattino elettrico su via del Brennero.

Il conducente aveva provveduto ad installare sul veicolo un sellino e aveva modificato le caratteristiche del mezzo perché potesse raggiungere una velocità superiore ai 50 km all’ora, quando il massimo consentito è solo la metà.

Secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada tali modifiche hanno fatto diventare il monopattino elettrico a tutti gli effetti un ciclomotore, pertanto per poterlo utilizzare sarebbe stato necessario essere in possesso della patente di guida, dell’assicurazione RCA, dell’immatricolazione e del casco protettivo. Nei confronti del conducente, che non era in possesso di nessuna delle prescrizioni richieste, sono scattate sanzioni per oltre 5 mila euro oltre al sequestro amministrativo del mezzo.

“I monopattini elettrici sono un mezzo di trasporto sempre più frequente – afferma l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – ma è fondamentale che siano utilizzati in modo sicuro e responsabile altrimenti diventano molto pericolosi. Voglio ricordare a tutti che la manomissione dei monopattini elettrici è un fatto grave che mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Per questo ringrazio ancora gli agenti della nostra Polizia Municipale che sono impegnati a far rispettare la legalità a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”.