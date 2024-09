Lucca, Sport City Day: il 21 e 22 settembre la grande manifestazione dello sport in area urbana

Lucca, con altre 162 città italiane, celebrerà sabato 21 e domenica 22 settembre prossimi la quarta edizione dello Sport City Day, la manifestazione nazionale che promuove lo stile di vita attivo il benessere psicofisico e la pratica sportiva in ambito urbano.

“Si tratta di un grande appuntamento di promozione delle attività sportive e dell’importanza dello sport per i giovani, a cui l’amministrazione comunale ha voluto dedicare lo spazio e l’importanza necessaria – afferma l’assessore allo Sport Fabio Barsanti – Lo sport è cultura, è salute, é socialità, è educazione; in questi ultimi anni abbiamo visto sia al livello nazionale che a quello locale segnali di disaffezione dalla pratica sportiva da parte dei più giovani. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento fondamentale rivolto a tutte le generazioni in modo trasversale, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e con il ruolo centrale della Consulta dello sport, che li rappresenta. A Lucca saranno coinvolte ben 54 associazioni e i nostri parchi urbani ‘del cuore’: le Mura e il Parco fluviale. Per questo mercoledì 18 alle 13.00 presenteremo in conferenza stampa tutto il programma dettagliato, che quest’anno si divide in due giorni, con due convegni il sabato su temi importanti come lo sport e l’ambiente e lo sport come antidoto alla dipendenza dei giovani dai social network, e la domenica tutta dedicata al ‘prova lo sport’ sulle Mura Urbane.

Sport City Day è organizzato dalla Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di enti, istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, le associazioni e società sportive e nuovi portatori d’interesse nati sul territorio