Lucca, reclutamento all’Informagiovani per settori cartario e fibra ottica

Martedì 10 febbraio, dalle ore 9:15 alle ore 13:00, l’Informagiovani organizza presso la propria sede di via delle Trombe, un incontro di reclutamento lavoro realizzato in collaborazione con Manpower, dedicato a persone interessate a opportunità lavorative nei settori della produzione industriale e delle telecomunicazioni.

L’iniziativa è rivolta alla ricerca di operai e operaie di produzione nel comparto cartario in possesso del patentino per la conduzione del muletto e di figure da inserire nel ruolo di impiantisti e impiantiste di fibra ottica. Per l’area produttiva si seleziona personale con esperienza nell’utilizzo di macchinari industriali, che sarà coinvolto nel supporto alla produzione di tovaglioli e accessori per l’allestimento della tavola su linee dedicate ai prodotti tissue. Le mansioni prevedono attività a fine linea per la fasciatura dei pancali e la movimentazione delle merci mediante carrelli elevatori a forche e a pinze.

Per quanto riguarda il settore della fibra ottica, la selezione è finalizzata all’inserimento di nuove risorse in un percorso professionale tecnico e specializzato. Le figure individuate si occuperanno della realizzazione di nuovi raccordi d’utente in fibra ottica, delle attività di permutazione e connessione presso centraline stradali o sale apparati e dell’attivazione delle linee tramite l’installazione dei terminali del committente, come modem e router. Le mansioni includono inoltre il collaudo delle linee mediante strumenti e applicativi dedicati.

Per il ruolo di impiantista fibra ottica è preferibile il possesso di un diploma in ambito elettrico, elettronico, elettrotecnico o delle telecomunicazioni, oppure di una qualifica triennale. Saranno comunque valutate anche candidature con percorsi di studio differenti, purché accompagnate da forte motivazione e attitudine al lavoro tecnico. È richiesta l’assenza di vertigini, il possesso della patente B in corso di validità, la disponibilità a lavorare anche nei fine settimana, a effettuare brevi trasferte e, preferibilmente, una minima esperienza in ambito elettrico civile.

Le risorse selezionate per l’ambito fibra ottica parteciperanno a un’Academy formativa in programma dal 23 febbraio al 6 marzo, finalizzata all’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per operare nel ruolo. La sede di lavoro prevista è Lucca. L’orario si articolerà su turni dal lunedì al venerdì, nella fascia 6-14 o 14-22, per un totale di 40 ore settimanali. Potrà essere richiesta in modo occasionale la disponibilità al turno notturno 22-06 per brevi sostituzioni, in caso di necessità.

La partecipazione all’incontro di reclutamento è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione preventiva, da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 333 3735977 oppure contattando telefonicamente lo 0583 442319.