LUCCA – Pietrasanta e la Versilia in un click, viste da chi le vive

La bellezza della piccola Atene e della Versilia, gli angoli nascosti e il suo mare incorniciati dall’arte e dalla cultura sono i protagonisti indiscussi che tornano in scena sul prestigioso palco dell’Agorà di Tonfano al Festival della Versiliana di Marina di Pietrasanta, lunedì 22 Agosto, ore 21.00 per la conduzione di Claudio Sottili e la cura di Kata Corfini di GoVersilia, organizzatore della serata.

Dopo le migliaia di adesioni ed il grande successo della scorsa edizione non potevano mancare le premiazioni dei concorsi fotografici e letterari organizzati da GoVersilia in collaborazione con il Comune di Pietrasanta. Concorsi che ci hanno accompagnato nelle giornate più fredde dell’anno.

Migliaia le immagini scattate dagli amatori per promuovere il territorio di Pietrasanta e della Versilia. In questa edizione si è voluto dare rilievo non solo alla bellezza ed al fascino del mare in inverno, ma anche agli angoli meno conosciuti, puntando l’obbiettivo verso la vita ordinaria di questo angolo di paradiso.

Si è cercato così di mostrare l’incredibile vivacità del suo straordinario patrimonio culturale, artistico e naturalistico. In tal modo si è riusciti a dar enfasi a questo centro internazionale della scultura contemporanea oltre che della lavorazione artistica del marmo, del bronzo e del mosaico. Perché Pietrasanta, cuore della Versilia, è una città da vivere 365 giorni l’anno.

Quest’anno l’edizione si è arricchita di molte novità tra cui la sezione “Per mare per terram” ideata dal gruppo e dedicata a tutto il territorio versiliese. Nell’ambito di questo concorso fotografico e letterario rivolto a tutti coloro che amano il mare e la terra in cui vivono durante l’inverno, GoVersilia ha installato la sua prima Cassetta Poetica alla Rocca di Pietrasanta con vista panoramica su tutto il territorio della Versilia.

Alla domanda perché proprio Pietrasanta:

“perché Pietrasanta è l’anima artistica della Versilia. E’ una città dove si respira arte e cultura un po’ ovunque, anche se nulla manca agli altri comuni della Versilia”, ha risposto Katia Corfini, presidente di GoVersilia.

L’idea di una Cassetta postale “poetica” nasce dall’abitudine di alcune persone, che non usano social, di scrivere i loro pensieri su carta. Questa volta abbiamo deciso di parlare dell’amore per la propria terra e di poterlo scrivere su un foglio di carta, così come lo hanno fatto, anche i grandi poeti del passato.

Si ringraziano i membri del gruppo ed in particolare Adamo Pierotti per il suo contributo artistico nella realizzazione della Cassetta Poetica, scrigno dei vostri pensieri, e il consigliere Giacomo Vannucci per il supporto tecnico.

Questi concorsi ci hanno accompagnato nelle grigie giornate invernali regalandoci sorrisi con foto che narrano del mare d’inverno, di auto d’epoca e dell’amore in ogni sua forma, compreso quello per il territorio versiliese.

La serata conclusiva premierà gli scatti più belli e le migliori poesie sia nella categoria composizione che interpretazione, saranno consegnati gli attestati di partecipazione e svelati i vincitori delle iniziative fotografiche e letterarie selezionati da apposite giurie di esperti di eccellenza. Ecco alcuni dei membri: Katia Balducci AD gruppo Overmarine Effebi, Presidente di Navigo; il Capitano di Fregata Alessandro Russo, Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio; Katia Corfini, Presidente GoVersilia, Nautilus advisor; il Cav. Alberto Frugoli, Presidente della Consulta dello Sport di Pietrasanta, Presidente dell’Associazione 116 e fondatore del Nimbus Surfing Club; Mario Biondi, fotografo paesaggista, ritrattista ed esperto in arte digitale; Matteo Bertetto, fotografo professionista e docente di tecnica fotografica, tra i fondatori di uno dei gruppi più importanti d’Italia “Fotografia Moderna A&M”; Bertetto sarà il capo commissione e commenterà le immagini vincitrici fornendo le spiegazioni tecniche in diretta sul palco.

Una serata ricca di bellezza, arte e cultura nella quale non mancheranno momenti di intrattenimento grazie ad alcuni membri del gruppo che ci hanno preparato delle belle sorprese.

Le immagini e poesie dei concorsi fotografici e letterari sono visibili sul gruppo FB GoVersilia, www.facebook.com/groups/goversilia.