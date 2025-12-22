Lucca, Pet Care: prorogata la scadenza per partecipare al progetto del Comune

Il Comune di Lucca informa che è stata prorogata fino al 19 gennaio la scadenza per partecipare al progetto di Pet Care, dedicato al sostegno di anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di supporto nella gestione temporanea dei propri animali domestici.

La proroga riguarda l’avviso pubblico rivolto alle realtà interessate a presentare manifestazioni di interesse per la stipula di una convenzione finalizzata al mantenimento e alla prosecuzione dei servizi di Pet Care, confermati dall’amministrazione comunale dopo i risultati positivi ottenuti nel precedente periodo di attuazione.

Il progetto prevede interventi personalizzati a tutela della relazione uomo-animale, che possono includere assistenza temporanea agli animali, supporto nelle cure quotidiane e azioni mirate a favorire il benessere psico-fisico sia delle persone che degli animali coinvolti. Un insieme di servizi che rafforza il sistema di welfare locale e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili.

Le realtà interessate possono quindi aderire all’avviso e partecipare al percorso di co-progettazione, valorizzando il ruolo delle associazioni e del volontariato del territorio all’interno delle politiche comunali per il benessere animale.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lucca al seguente link:

https://www.comune.lucca.it/notizia/approvazione-dellavviso-pubblico-riservato-agli-enti-del-terzo-settore-per-la-presentazione-di-manifestazioni-di-interesse-volte-alla-stipula-di-convenzione-per-il-mantenimento-e-la-prosecuzione-del/