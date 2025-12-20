Pistoia, Lorenzo Cinatti nuovo Direttore generale della Fondazione Teatri

La Fondazione Teatri di Pistoia rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 2025, a conclusione dell’iter relativo all’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, ha deliberato l’affidamento dell’incarico di Direttore generale dell’Ente per il prossimo triennio al dottor Lorenzo Cinatti.

Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha ringraziato l’avvocato Gianfranco Gagliardi, che ha ricoperto il ruolo dal 2019, per il prezioso lavoro svolto ed il contributo dato alla valorizzazione e alla crescita della Fondazione Teatri di Pistoia.

“L’apporto che Gianfranco Gagliardi ha dato allo sviluppo dei progetti realizzati e in corso, fra cui la trasformazione in Fondazione, l’integrale, imminente, restauro del Teatro Manzoni, la riuscita fusione con la brillante esperienza del Funaro, il promettente avvio delle Manifatture Digitali Cinema di Pistoia ed il recupero della Saletta Gramsci, è stato sicuramente fondamentale, improntato all’espressione delle competenze e dell’entusiasmo di cui è in possesso”, dichiara il Presidente Giuseppe Gherpelli che aggiunge “La personalità e le ricche esperienze di Lorenzo Cinatti, che entrerà in carica a febbraio 2026, sono la necessaria premessa per avviare una nuova fase che mira a un posizionamento della Fondazione Teatri di Pistoia corrispondente alle già acquisite capacità di ideazione e produzione negli ambiti creativi e formativi dello spettacolo dal vivo su scala nazionale e regionale”.

“Lascio oggi la responsabilità di Direttore generale di TdP – dichiara Gianfranco Gagliardi – che ho vissuto come una straordinaria opportunità di crescita professionale ed umana. Credo di aver concorso, in questi sei anni, alla impetuosa e felice crescita dell’Associazione, trasformatasi poi in Fondazione, impegnandomi con le mie capacità, attitudini ed esperienze nel consolidare il radicamento nella comunità pistoiese del nostro Ente e sviluppando nell’ambito delle proposte artistiche e formative nuovi percorsi, anche rivolti alla società civile, avendo cura nel porre al centro il ruolo di servizio pubblico che considero il compito primario delle istituzioni culturali. Il mio pensiero grato va al personale, alle istituzioni tutte, al Consiglio di Amministrazione ed all’intera comunità”.

“Sono felice ed onorato – dichiara Lorenzo Cinatti – di essere stato selezionato per questo importante incarico in una delle realtà più prestigiose del panorama culturale nazionale. Metterò a servizio della Fondazione e della città di Pistoia tutto il mio entusiasmo e la mia esperienza certo che insieme a tutte le componenti della Fondazione, tutto lo staff e gli organi direttivi fino ad arrivare alla platea dei frequentatori dei nostri spazi, riusciremo a fare un percorso virtuoso per la crescita e interesse delle nostre attività e proposte”.

Lorenzo Cinatti | Fin da giovanissimo impegnato nel mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo, ha maturato numerose esperienze come organizzatore e direttore di attività e istituzioni culturali misurandosi con realtà diverse per genere e dimensioni, coniugando le competenze organizzative, economiche e finanziarie con la sensibilità per le arti e la formazione. Dal Teatro Romano di Fiesole al Teatro del Maggio, dalla direzione del Teatro Puccini di Firenze al prestigioso incarico di Sovrintendente alla Scuola di musica di Fiesole, ruolo che ha ricoperto dal 2012 al 2021, è poi approdato alla guida della Fondazione Guido d’Arezzo, ente del Comune di Arezzo che cura la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio, contribuendone al rilancio dopo la parentesi del Covid e animando in cinque anni la città con numerosi progetti e iniziative di rilievo internazionale con partner del mondo della cultura e dell’impresa. È stato Direttore del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili, onlus con sede a Roma che promuove l’accesso alla musica per bambini in situazioni di disagio sociale. È appassionato e praticante podista sul mezzofondo, trekking ed escursionismo, di storia e saggistica”.