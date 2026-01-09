Lucca, nasce la “Casa dell’Amicizia” della Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio di Lucca comunica che venerdì 9 gennaio alle ore 17.30, in viale Cavour n. 167, si terrà l’inaugurazione della Casa dell’Amicizia, nuova sede delle attività della Comunità in città.

L’immobile, già sede della mensa delle Ferrovie dello Stato e rimasto inutilizzato per circa quindici anni, è stato concesso in comodato da Ferrovie dello Stato e completamente restaurato al termine di un percorso autorizzativo e di lavori durato circa tre anni. Con questo intervento viene restituito alla città un bene comune, destinato ad accogliere i servizi della Comunità di Sant’Egidio, presente a Lucca dal 2001.

La Casa dell’Amicizia rappresenta la prima sede stabile della Comunità in città e ospiterà la Scuola di Lingua e Cultura Italiana e la Scuola della Pace, un doposcuola dove ogni bambino può studiare e imparare cose nuove aiutato dall’amicizia degli adulti. Inoltre la casa dell’amicizia sarà un punto di riferimento per molte iniziative organizzate per venire incontro ai bisogni delle persone in difficoltà, come pranzi e momenti di festa per gli anziani in particolare quelli che sono soli, e come centro logistico per le cene itineranti per i senza fissa dimora, e per promuovere incontri e iniziative culturali sui temi della solidarietà e dell’accoglienza.

Nell’ambito della collaborazione con l’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, la struttura diventerà inoltre una seconda Stazione di Posta per la Piana, inserita nel progetto PNRR “Inclusione e Coesione – Infrastrutture Sociali, famiglie, Comunità e Terzo Settore – Stazioni di Posta”, di cui il Comune di Lucca è capofila.

All’inaugurazione saranno presenti il Vescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti, il Sindaco di Lucca Mario Pardini, il prof. Adriano Roccucci responsabile nazionale della Comunità di Sant’Egidio e il Vescovo emerito di Frosinone Ambrogio Spreafico.