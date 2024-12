Lucca Magico Natale, presenze record nel primo weekend di attrazioni

Il fine settimana di Lucca Magico Natale ha registrato un’affluenza straordinaria, con migliaia di visitatori che hanno riempito le piazze e le vie del centro storico, confermando il successo di questa terza edizione. L’amministrazione comunale, con un impegno significativo, ha realizzato un calendario di eventi ricco e variegato, capace di valorizzare le tradizioni natalizie, la cultura e la bellezza del territorio, coinvolgendo cittadini, turisti e attività locali.

Tra i punti di maggiore attrazione, il mercatino natalizio in Piazza Napoleone, con le sue caratteristiche baite di legno, è stato preso d’assalto, offrendo prodotti tipici, artigianato e dolci natalizi in un’atmosfera magica. Grande stupore ha suscitato il presepe artistico sotto il Loggiato Pretorio, opera di Francesco Zavattari, l’iconico albero di Natale “Bark” dell’architetto Michel Boucquillon in Piazza San Frediano e la “Stella nel bosco” di Emiliana Martinelli per Martinelli Luce in Piazza del Duomo.

Le installazioni luminose e le proiezioni artistiche, che impreziosiscono le principali piazze del centro storico, stanno conquistando anche il pubblico digitale, diventando protagoniste sui social media. Folla nelle vie dello shopping, animate dalle decorazioni e dalle luci, e grande successo per l’Ice Park nel piazzale del Caffè delle Mura, dove la nuova pista di pattinaggio offre momenti di divertimento in una cornice unica.

L’amministrazione sottolinea che il programma, che unisce innovazione e tradizione, proseguirà fino al 6 gennaio, con eventi, mercatini e iniziative per ogni età, consolidando Lucca come una destinazione natalizia d’eccellenza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.turismo.lucca.it.