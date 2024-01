Lucca, Inquinamento: nei Comuni della Piana limitazioni al traffico fino al 5 febbraio

Considerati gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati nelle ultime settimane e le previsioni meteo dei prossimi giorni, che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini hanno deciso, sulla base del nuovo Pac d’area vasta entrato in vigore dall’1 gennaio scorso, di emettere una nuova ordinanza che vieta la circolazione dalle 8.30 alle 18.30, tutti i giorni a partire da domani (30 gennaio) e fino al 5 febbraio compreso, alle autovetture benzina e diesel euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 e ai veicoli merci euro zero, euro 1, euro 2 ed euro 3 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

Maggiori informazioni su qualità dell’aria, rete di monitoraggio, accordi di programma e incentivi su www.aria.toscana.it