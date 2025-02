Lucca, inaugurato murales di Daiana Lambardi alla Ex Cavallerizza

È stato inaugurato venerdì 21 febbraio il murales della pittrice Daiana Lambardi all’interno della Ex Cavallerizza di piazzale Verdi. Un’opera realizzata nel contesto della mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, che terminerà domenica 2 marzo. Dopo la chiusura della mostra il murales su tela verrà conservato in vista di una nuova esposizione.

“Tutto il progetto è nato dentro alla mostra — ha spiegato Lambardi — mi sono ispirata all’esposizione e a quello che ho visto. I fiori che ho scelto sono quelli iconici del Liberty, alcuni ripresi dai manifesti. Di solito lavoro con le vernici, invece questa volta ho usato gessi e matite, per una composizione che doveva riguardare una sola parete, ma poi è venuto naturale completare il perimetro della sala”.

“Si tratta di un elemento dinamico cresciuto all’interno di un contesto statico come una mostra — ha continuato Jacopo Croci, architetto che ha allestito la mostra — che è cresciuto ogni giorno, secondo anche l’ispirazione che l’artista trovava in loco”. “Da ‘Giacomo Puccini Manifesto’ sono nati molti spunti e relazioni — ha aggiunto Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune di Lucca — tra cui questa opera che completa il percorso di mostra. Un’opera che è iniziata il giorno dell’inaugurazione e completata quasi al termine dell’evento”.

“Una volta terminata la mostra, l’opera potrà trovare spazio nel sistema congressuale cittadino – ha proseguito Pisano – potendosi integrare per soggetto con la nostra città”. Roberto Di Grazia, amministratore unico di Lucca Plus che ha sviluppato la mostra per conto del Comune, organizzerà intanto la conservazione della tela in modo da poterla poi ricollocare.

La mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, che racconta per la prima volta il rapporto di Puccini con il cartellone pubblicitario attraverso l’esposizione di otre cento manifesti originali, chiuderà domenica 2 marzo alle ore 19.