Livorno, un convegno su Donne e media: Cambiare l’informazione per cambiare la cultura

In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata internazionale della donna, la Provincia, l’Ordine dei giornalisti della Toscana e la Fondazion e dei giornalisti della Toscana organizzano un’iniziativa dal titolo “Donne e media: Cambiare l’informazione per cambiare la cultura”.

L’evento, in programma martedi 5 marzo, con inizio alle ore 15, a Palazzo Granducale, intende approfondire i temi legati all’informazione sulle donne, in particolare, come viene rappresentato il lavoro delle donne sui media, la presenza delle giornaliste nelle redazioni, il rispetto della differenza di genere nel linguaggio, la trattazione di argomenti particolarmente delicati come la violenza sulle donne. Inoltre, sarà proposto un focus sul bilancio di genere negli enti pubblici, come strumento di informazione e cambiamento culturale e sociale.

Saranno presenti Sandra Scarpellini Presidente della Provincia di Livorno, Silvia Volpi vice presidente della Fondazione dei giornalisti della Toscana, Elisabetta Cosci, consigliera dell’Ordine nazionale dei giornalisti, Silvia Garambois Associazione Giulia Giornaliste, Maria Giovanna Lotti, dirigente Provincia di Livorno sviluppo srl.