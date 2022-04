LIVORNO – La transizione ecologica a partire dal mare: domani l’incontro al Cisternino

“Blue days. Progettare la transizione ecologica a partire dal mare” è il titolo dell’evento che si svolgerà il 27 aprile prossimo a Livorno, presso il Cisternino di Città, dalle ore 10 alle 18,30, promosso dall’Associazione TES (Transizione Ecologica Solidale) e dal team del progetto InterregMED “BLUE DEAL”, coordinato dall’Università di Siena, INDACO2, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze.

La giornata di studio che vede il patrocinio del Comune di Livorno, dell’Ordine degli architetti di Livorno e della Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio IASLA, punta a sviluppare sinergie tra PMI, autorità pubbliche, enti di ricerca e società civile sul tema delle Energie marine (Blue Energies) e stabilire nuove alleanze nazionali e regionali per la città mediterranea nell’era della transizione ecologica. Due panel tematici nella mattina e nel pomeriggio del 27 vedranno la condivisione di nuovi approcci, strategie, progetti per la città portuale Mediterranea del futuro creati con il coinvolgimento di diversi attori e voci autorevoli del panorama nazionale provenienti dai vari ambiti e dalle molteplici discipline complementari, per creare una alleanza per lo sviluppo sostenibile delle e grazie alle energie marine. Il Mare nell’era della transizione ecologica richiede a gran voce nuova attenzione nel progetto urbano non soltanto come risorsa fondamentale per l’economia, la comunicazione e la logistica, ma a 360°: sul piano sociale e umanitario, sul piano paesaggistico, sul piano turistico e sul piano energetico rispetto al quale rivela enormi potenzialità.

Tra gli interventi in programma quello del ministro del Lavoro Andrea Orlando, del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, dei presidenti delle Autorità di sistema Portuali Sommariva e Guerrieri, di esponenti del mondo accademico e della ricerca, delle assessore del Comune di Livorno: Silvia Viviani, Barbara Bonciani e Giovanna Cepparello.

La partecipazione all’evento per gli architetti conferirà crediti per l’aggiornamento professionale (8CFP)

Info: segreteria@associazionetes.org | www.associazionetes.org