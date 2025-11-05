Lucca, giovedì 6 novembre agricoltori e allevatori in piazza contro la peste suina

Fermate la peste suina prima che sia troppo tardi! Gli agricoltori e gli allevatori di Coldiretti Toscana tornano in “piazza” con un presidio giovedì 6 novembre a partire dalle ore 9.30 in piazza del Giglio a Lucca di fronte alla Prefettura per chiedere alle istituzioni regionali della Toscana un cambio di passo nella gestione dell’emergenza che fino qui si é rilevata inefficiente. Lo stato di mobilitazione era stato deciso durante un incontro lo scorso mercoledì a Castelnuovo Garfagnana.

Dopo la provincia di Massa Carrara, dove il virus era stato rilevato per la prima volta a luglio 2024 (oggi tutti i 17 comuni della provincia massese sono in zona di restrizione), nelle scorse settimane è toccato alla provincia di Lucca fare i conti con la realtà e pochi giorni fa a quella di Pistoia con l’inserimento del comune di Abetone Cutigliano tra le zone a rischio. Ad oggi sono infatti ben 43 i comuni tra Massa Carrara, Lucca e Pistoia inseriti in zona di restrizione da Peste Suina Africana (PSA) che rientrano nelle Ordinanze Commissariali.

Troppo deboli le difese schierate, troppo pochi gli abbattimenti che avrebbero dovuto contribuire a rallentare la corsa del virus, troppi i ritardi nonostante le Ordinanze specifiche per la Toscana del Commissario Straordinario. All’origine di tutto una sottovalutazione dei pericoli e dell’impatto dell’epidemia che espone a conseguenze pesantissime 4 mila allevamenti suinicoli e 140 mila capi presenti in Toscana.

La pandemia che ora fa tremare tutta la Toscana, rappresenta una catastrofe non solo per gli agricoltori e gli allevatori assediati dai cinghiali selvatici, ma anche per i cittadini e consumatori per i riflessi sociali ed economici anche sui settori della trasformazione e commercio della carne suina e del turismo.

La presenza fuori controllo di cinghiali, principali vettori del virus sui territori, rappresenta poi una calamità non solo per le coltivazioni agricole, ma anche per la sicurezza pubblica e stradale.

Motivazioni che porteranno di nuovo Coldiretti in piazza con cartelli e slogan il 6 novembre a Lucca davanti alla Prefettura.