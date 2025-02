Lucca, Fondazione Giacomo Puccini a Nagasaki per discutere una collaborazione più stretta

Lucca e Nagasaki rinsaldano una lunga amicizia attraverso la Fondazione Giacomo Puccini che nei giorni scorsi ha condotto con il suo direttore Luigi Viani una missione nella città dove il grande operista lucchese ambientò una delle sue opere più popolari: Madama Butterfly e dove il missionario lucchese Angelo Orsucci esercitò il suo apostolato e trovò il martirio nel 1622. Una promozione del Puccini Museum – casa natale, delle attività della Fondazione e di The Lands of Giacomo Puccini.

Viani ha incontrato il direttore del Museo dei ventisei martiri del Giappone e l’arcivescovo Peter Michiaki Nakamura : la mostra Thesaurum fidei tenutasi a Lucca nel 2023 sarà collocata all’interno del padiglione dello Stato della Città del Vaticano nell’Expo di Osaka 2025 a settembre. Viani ha poi avuto un lungo colloquio con il sindaco di Nagasaki Shiro Suzuki interessato a rendere più stabili e continui i rapporti culturali e musicali con Lucca attraverso possibili importanti sviluppi da proporre al Comune di Lucca. Incontri anche con i responsabili della cultura e dello sviluppo economico della prefettura di Nagasaki.