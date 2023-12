Lucca, Capodanno 2024 in Piazza Santa Maria con Sabrina Salerno

E’ stato svelato questa mattina (mercoledì 13 dicembre) in conferenza stampa il programma dell’evento di Capodanno coordinato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Don Franco Baroni, che avrà luogo in Piazza Santa Maria a partire dalle ore 22. Sono intervenuti alla presentazione il sindaco Mario Pardini, gli assessori Paola Granucci, Mia Pisano, Remo Santini, l’amministratore di Lucca Crea Nicola Lucchesi, la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini e il vicepresidente vicario della Cciaa Rodolfo Pasquini. L’evento è stato realizzato con il sostegno di Lucca Crea, Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Centro commerciale città di Lucca e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e di Enegan.

La super ospite della serata sarà Sabrina Salerno, icona pop che ha venduto oltre 20 milioni di dischi nel mondo, collezionando innumerevoli dischi d’oro, di platino ed un Grammy a Montecarlo. Un’artista amata ad ogni latitudine, che a partire dalla fine degli anni ‘80 ha presidiato stabilmente le classifiche di gradimento nazionali ed internazionali, a partire dal singolo “Boys”. Sarà sul palco di Piazza Santa Maria per uno spettacolo trasversale ed esclusivo, che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, e per un brindisi insieme alla città.

Prima di lei il dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, con uno show dance che partirà dal repertorio anni ‘70 per proseguire fino alle hit dei nostri tempi. Il complesso offrirà uno show tutto da ballare tra successi disco, pop e dance italiani e internazionali per una notte di musica indimenticabile. Il repertorio travolgente e la presenza scenica dei componenti garantirà uno spettacolo coinvolgente per un pubblico di tutte le età. Questa la composizione della band: Daniele Pacini (batteria), Edoardo Dei (chitarra), Carlo Romagnoli (basso), Ida Filice (voce) e Stefano Matranga (tastiere).

E infine, a chiusura della serata, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle realtà coinvolte, il dj set del lucchese Luca Maffei per festeggiare l’inizio del nuovo anno ballando al ritmo della migliore musica italiana ed internazionale. A presentare la serata sarà Emanuela Gennai. Piazza Santa Maria si accenderà quindi per una grande festa ad ingresso libero, all’interno del palinsesto di Lucca Magico Natale, fortemente voluta dall’amministrazione comunale dopo il successo dello scorso anno. Un viaggio musicale unico per cantare, ballare e sognare insieme, con l’augurio che il nuovo anno lucchese sia ricco di emozioni, amore e serenità.

Inoltre, Puccini e la sua Lucca International Festival, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione CRL e dell’Orchestra Filarmonica di Lucca organizzano parallelamente il grande Veglione – cena di fine anno al Teatro del Giglio.

Per il 15esimo anno consecutivo si propone quindi, nella sera del 31 dicembre, un appuntamento eccezionale, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini, presenti fin dalle 21.30 sul palco con tre interventi orchestrali.

Riduzioni speciali sono previste per il pubblico residente a Lucca e nella provincia di Lucca. Le prenotazioni sono da effettuarsi al numero 3408106042.