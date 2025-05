Lucca, all’Informagiovani una giornata di reclutamento nel settore elettrico

L’Informagiovani di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Umana, annuncia un’importante iniziativa dedicata a chi cerca attivamente un’occupazione. Martedì 6 maggio, dalle ore 9:15 alle ore 13:00, la sede dell’Informagiovani di Lucca, in via delle Trombe, ospiterà un incontro di reclutamento focalizzato su diverse figure professionali molto richieste nel tessuto produttivo locale.

In particolare, l’evento rappresenta un’occasione concreta per coloro che desiderano intraprendere un percorso lavorativo come aiuto elettricista civile, aiuto elettricista, aiuto passaggio cavi, addetto all’istallazione e manutenzione caldaie JR e addetto all’istallazione pannelli solari.

L’invito è esteso a tutti i candidati in possesso di un curriculum vitae aggiornato e desiderosi di sostenere un colloquio conoscitivo direttamente con i selezionatori esperti di Umana. Durante questi incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare il proprio profilo professionale e di comprendere meglio le mansioni e le opportunità legate alle posizioni aperte.

Per partecipare a questa giornata di reclutamento, è sufficiente portare con sé il proprio curriculum vitae ed effettuare l’iscrizione all’evento. L’Informagiovani di Lucca è inoltre disponibile a fornire supporto nella redazione o nell’aggiornamento del curriculum vitae per chi ne avesse bisogno.

Ricordiamo che la partecipazione è totalmente gratuita e aperta a tutti gli interessati, ma è indispensabile fissare un appuntamento.

Iscrizioni allo 0583 442319 o scrivendo tramite WhatsApp al numero: 3333735977. L’Informagiovani resterà chiuso il 2 maggio, per cui sarà possibile iscriversi il 30 aprile e il 5 maggio.