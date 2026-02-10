Lucca, al via i corsi brevi di cinema e recitazione al MOC

Da marzo a giugno 2026 il MOC – Metropolis Officine Culturali con sede in Via Barbantini a Lucca ospiterà un nuovo ciclo di corsi brevi dedicati al cinema, alla recitazione e alla narrazione, promossi da 9 Muse in collaborazione con Accademia Cinema e Recitazione Toscana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere accessibile una formazione di qualità nei linguaggi dell’audiovisivo e della scena, rivolta a ragazzi, adulti, appassionati e aspiranti professionisti. Un’offerta articolata che unisce percorsi continuativi e workshop intensivi, mettendo al centro l’esperienza pratica, il lavoro sul gruppo e la relazione diretta con docenti attivi nel settore.

Il programma comprende corsi di recitazione per ragazzi e adulti, workshop di recitazione cinematografica, percorsi di scrittura creativa, podcasting, fotografia, analisi del linguaggio cinematografico e un modulo dedicato all’etichetta e al funzionamento del set, offrendo una panoramica completa sulle competenze artistiche e tecniche del mondo audiovisivo.

Le attività si svolgeranno negli spazi del MOC, luogo simbolo della produzione culturale lucchese, e saranno guidate da attori, registi, autori e formatori con esperienze in ambito teatrale, cinematografico e internazionale.

«Questi corsi – spiegano gli organizzatori – nascono dal desiderio di creare uno spazio di formazione aperto, concreto e contemporaneo, capace di avvicinare le persone ai linguaggi del cinema e della recitazione senza barriere, valorizzando il talento, la curiosità e il percorso individuale».

Per alcuni corsi è prevista una prima lezione gratuita, pensata come momento di incontro e orientamento per i partecipanti.

I corsi si terranno da marzo a giugno 2026 presso il MOC di Lucca.

Informazioni e iscrizioni sui canali ufficiali di 9 Muse e Accademia Cinema e Recitazione Toscana.

Contatti:

segreteria@9-muse.com

+39 328 7546004

+39 0583 928354

IG: 9musetoscana

IG: accademiacinematoscana

sito: https://www.accademiacinematoscana.it/formazione-continua-act