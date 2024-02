Arezzo, due nuovi titoli regionali per l’Alga Atletica

Due nuovi titoli regionali per l’Alga Atletica Arezzo. Le più recenti soddisfazioni sono arrivate dal Campionato Toscano di Salti di Firenze dove la società aretina ha gareggiato in più categorie e diverse specialità, riuscendo a festeggiare due ori e un argento che hanno confermato la preparazione e la competitività del proprio settore giovanile. Una doppia medaglia è arrivata nel triplo tra i Cadetti con Filippo Misuri del 2009 che si è laureato campione regionale con un salto di 12.48 metri e con la sua coetanea Gemma Fabbriciani che è salita sul secondo gradino del podio con 10.55 metri. Nel salto in lungo della categoria Ragazzi è invece sceso in pista Mattia Falciani che, con una prestazione di 4.94 metri, si è piazzato terzo nella classifica generale ma è risultato il migliore tra i 2012 e ha dunque centrato il titolo toscano riservato a questo anno di nascita.

Una positiva prestazione è stata firmata anche da Stella Arniani del 2009 che ha vissuto una lunga trasferta fino a Padova per gareggiare nella Manifestazione Nazionale Indoor Open nel salto con l’asta tra le Cadette, meritando il secondo posto con 2.60 metri. Due medaglie di livello nazionale sono state infine festeggiate da Fabrizia Malatesti, allenatrice dell’Alga Atletica Arezzo che ha indossato i colori dell’Assi Giglio Rosso Firenze ai Campionati Italiani Individuali Indoor Master di Ancona dove si sono confrontati atleti e atlete con più di trentacinque anni di età nelle varie specialità di velocità, salti e lanci. L’aretina, impegnata nella categoria SF50, ha conquistato il titolo italiano nella staffetta 4×200 piani in squadra con Paola Paolicchi, Erika Foschini e Rosa Iovine con il cronometro fermato a 1:57.45 minuti, poi è salita sul secondo gradino del podio nei 400 piani con il tempo di 1:06.63 minuti. Malatesti tornerà dunque al campo di atletica “Tenti” con un oro e un argento, fornendo così ai suoi giovani atleti la dimostrazione di come impegno, passione e determinazione permettano di raggiungere importanti traguardi.