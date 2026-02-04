Livorno, visite guidate al Museo del Mediterraneo per il Darwin Day
Domenica 8 febbraio ore 16
In occasione del Darwin Day, domenica 8 febbraio, alle ore 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in collaborazione con Cooperativa Itinera, organizza una visita guidata interattiva nelle sale della struttura museale “in compagnia” del grande naturalista inglese.
Un viaggio intorno al mondo dove i partecipanti potranno aiutare Darwin a raccogliere gli indizi necessari a scrivere la sua Teoria dell’Evoluzione.
L’iniziativa è rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni, accompagnati da un adulto (massimo tre bambini per persona). Occorre prenotarsi esclusivamente online al link dedicato https://itinera.link/giocando
Per ulteriori informazioni:
Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)
E-mail: didatticamusmed@itinera.info
Telefono: 0586.266711