Livorno, riaperte domande di contributi per l’accompagnamento a scuola degli studenti disabili

Da domani, sabato 1° novembre al 10 novembre riaprono i termini per presentare le domande per i contributi che l’Amministrazione comunale di Livorno eroga alle famiglie a sostegno delle spese per l’accompagnamento scolastico degli studenti con disabilità.

“Un intervento di sostegno alle famiglie che decidono di non utilizzare il trasporto messo a disposizione dal Comune e che, in questo modo, – dichiara l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – vedranno rimborsati i costi affrontati per accompagna a scuola i loro figli. Un modo di essere vicini a famiglie che sono alle prese con tante spese e con costi della vita sempre più alti. Un altro tassello nella politica che l’Amministrazione comunale, in questi anni, ha dispiegato a favore dell’inclusione e della partecipazione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari”.

Destinatari del bando sono i ragazzi e le ragazze che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune, residenti a Livorno almeno dal 1° gennaio 2025, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3, frequentanti scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (statali o paritarie).

Il beneficio riguarda le spese per l’accompagnamento a scuola già sostenute, o ancora da sostenere, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (quindi durante il periodo di iscrizione all’anno scolastico 2024-25 e/o all’anno scolastico 2025-26).

Il contributo previsto è pari a 80 euro al mese, per un massimo di 9 mensilità (quindi fino a 720 euro) in base al periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025.

In caso di presenza nel nucleo di più minori con disabilità aventi diritto, il contributo sarà erogato a ciascun minore compilando domande separate per ciascuno di loro.

Le domande possono essere presentate online entro lunedì 10 novembre accedendo tramite Spid, Cie o Cns al portale https://cizrm.municipia.eng.it/login?ente=E625; occorre selezionare il modulo per le Politiche Sociali, poi nella tendina a scomparsa scegliere “Contributi per il trasporto scolastico figli disabili”, scaricare il modulo, compilarlo e salvarlo, poi ritornare alla pagina sezione in basso “Trasmissione modulo”.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: pcarletti@comune.livorno.it – tel. 0586 824113 iferrari@comune.livorno.it – tel. 0586 824173