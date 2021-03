Mountain bike, i Mondiali elbani saranno presentati in Regione l’11 marzo

L’isola d’Elba sarà il teatro della prossima edizione dei Mondiali di Mountain bike, o meglio della 2021 Uci Mtb marathon World Championships, come in realtà si chiama la competizione organizzata dalla Uci, l’Unione ciclistica internazionale, che assegna il titolo di campione del mondo M/W di questa avvincente disciplina. La gara si svolgerà sabato 2 ottobre sul promontorio di monte Calamita all’isola d’Elba con partenza ed arrivo a Capoliveri.

La manifestazione, con le cerimonie di inaugurazione e chiusura e tutti gli eventi associati, si svolgerà nel complesso dal 30 settembre al 3 ottobre.

A presentare la manifestazione sarà il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 11 marzo, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Giunta regionale.

All’incontro con i giornalisti, assieme al presidente Giani, interverranno il sindaco di Capoliveri, Walter Montagna, in qualità sia di sindaco che di rappresentate del Gat, l’ente per la gestione associata per il turismo elbano, l’assessore allo Sport del Comune di Capoliveri, Enrico Castellacci, noto per essere stato il medico della Nazionale italiana di calcio con Marcello Lippi all’epoca in cui l’Italia vinse il Mondiale del 2006 in Germania, l’assessore a Sport ed associazionismo del medesimo Comune, Alessio Bellissimo, il vicepresidente dell’Unione ciclistica internazionale, Renato Di Rocco, già presidente della Federazione ciclistica italiana, il nuovo presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, l’ex ciclista professionista e campione del mondo su strada nel 2002 in Belgio, Mario Cipollini, in qualità di testimonial dell’evento, nonché il presidente del comitato organizzatore dell’evento, Maurizio Melis, che è anche presidente della Asd Capoliveri Bike Park.

La presentazione, prevista nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati per le ore 12,30 di domani, 11 marzo, sarà diffusa anche in streaming agli indirizzi che verranno comunicati ai colleghi giornalisti poco prima dell’avvio della conferenza stampa.