Livorno Half Marathon, grande partecipazione all’edizione 2025

Grande partecipazione, domenica scorsa 9 novembre, all’edizione 2025 della “Benetti Livorno Half Marathon”, tanto che per fornire i “pettorali” a tutti gli atleti gli organizzatori hanno dovuto dar fondo alle scorte.

I numeri indicano ben 1.296 iscritti alla Mezza Maratona, di cui 1.165 hanno concluso il percorso di 21,097 km, tagliando regolarmente il traguardo (l’anno scorso avevano concluso in 900). Grande affluenza anche alla Stralivorno, gara non competitiva con percorso di 10 km, alla quale hanno partecipato 1.650 podisti di tutte le età.

“Rispetto alle precedenti edizioni – affermano gli organizzatori della Associazione sportiva dilettantistica Livorno Marathon – abbiamo avuto un incremento di atleti stranieri e di atleti provenienti da molte altre regioni italiane, fra i quali un bel gruppo di piemontesi arrivati con un pullman da 40 posti per partecipare alla corsa e visitare la città. In generale sono stati molto apprezzati gli spettacoli e le iniziative organizzate lungo il percorso e naturalmente, per chi è venuto per la prima volta, il passaggio in Accademia Navale e all’interno dei Cantieri Benetti. Oltre alla bellezza del percorso, molto apprezzato è stato anche lo spirito di accoglienza e la sportività che ha caratterizzato le premiazioni”.

I vincitori

Ha vinto la Livorno Half Marathon 2025, per la categoria maschile, Jean Marie Vianney Nyomukiza, atleta della Unicusano Livorno, con l’ottimo tempo di un’ora, 3 minuti e 18 secondi. Secondo classificato Ayoub Buoras della società Isolotto APD con il tempo di 1h 08’ 16’’. Terzo classificato Moamed El Quardy della ASD Podistica Medicea in 1h 09’ 07’’.

Vincitrice della gara femminile è stata Clementine Mukandanga del Gruppo sportivo Orecchielle Garfagnana, con il tempo di un’ora 14 minuti e 56 secondi. Seconda classificata un’altra grande atleta, Margherita Voliani, della società Unicusano Livorno, con il tempo di 1h 19’ 00’’. Completa il podio Alice Franceschini, della ASD Spezia Duferco, terza classificata con il tempo di 1h 21’ 04’’.

Amministrazione comunale e ASD Livorno Marathon ringraziano la Polizia municipale, l’Accademia Navale di Livorno, la Folgore, la Guardia di Finanza, la Questura, i Carabinieri, i volontari, gli atleti, gli uffici e tutti gli altri enti e associazioni che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’Ottava edizione della Livorno Half Marathon.