Livorno, alla Terrazza Mascagni attesa fioritura di migliaia di tulipani in primavera

Il giardino di tulipani del progetto Wander and Pick, che lo scorso anno aveva abbellito piazza Brin davanti alla chiesa di San Jacopo e alla Baracchina Bianca, quest’anno si trasferisce alla Terrazza Mascagni. In questi giorni è iniziata la messa a dimora dei bulbi di rare e antiche varietà di tulipani nelle aree verdi dell’iconica terrazza affacciata sul mare. Per preservare l’operazione, gli spazi dove sono stati seminati i bulbi, saranno provvisoriamente recintati in attesa della primavera con la conseguente fioritura delle piante.

“Quest’anno sarà la nostra Terrazza Mascagni ad essere impreziosita dalla magia di migliaia di fiori coloratissimi” ha dichiarato l’assessora alla cura del verde Giovanna Cepparello, che ha aggiunto: “Non ci resta che aspettare marzo e il suo tiepido sole. E avremo ancora una volta la nostra Olanda in città”.

Il progetto Wander and Pick, proposto dall’associazione “Le Tribù della Terra”, ha ricevuto il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Proprio in vista della piantumazione dei tulipani, la vegetazione della Terrazza Mascagni, costituita principalmente da tamerici e siepi di pitosforo, è stata oggetto di due interventi, realizzati in questi mesi dall’ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune di Livorno in collaborazione con Aamps, che hanno consentito di migliorare la sicurezza, il decoro e la fruibilità dell’area, garantendo una gestione più efficace del verde pubblico e una maggiore resilienza della vegetazione agli agenti atmosferici.