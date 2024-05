Libernauta, 400 ragazzi per sperimentare nuovi e diversi linguaggi narrativi

Libernauta, lo spazio “libera navigazione” dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, giunge alle sue battute finali con la tradizionale premiazione di fine anno.

Nato per scoprire il piacere della lettura nel corso dei suoi 23 anni di vita si è evoluto per far sperimentare nuovi e diversi linguaggi narrativi e mettere in relazione un numero sempre più alto di lettori.

Dal 2000 ad oggi hanno partecipato a Libernauta più di 18mila ragazzi, ogni anno sono state coinvolte più di 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città Metropolitana e del Mugello. Con le sue ventitrè edizioni Libernauta ha creato e diffuso a livello metropolitano una formula di educazione alla lettura semplice ma efficace grazie ad una proposta di generi e tematiche vicine alla sensibilità giovanile.

In questa XXIII edizione conclusasi da pochi giorni, sono oltre 200 i ragazzi che si sono iscritti, sia in gruppo che singolarmente. Ben 48 le animazioni svolte nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado e nei centri diurni fiorentini e del Mugello per un totale di più di 400 ragazzi coinvolti. Rispetto allo scorso anno è raddoppiata la partecipazione dei centri diurni.

Molto apprezzato e partecipato è stato il ciclo di laboratori di comunicazione e di realizzazione di podcast finalizzato a fornire gli strumenti utili a realizzare le recensioni. I ragazzi di Libernauta hanno avuto la possibilità di partecipare alla rassegna TESTO che si è svolta alla Stazione Leopolda di Firenze nel mese di Febbraio e di incontrare e dialogare con Francesco Bedini, autore del libro Maledetto Shakespeare, presente nella quindicina di questa edizione.

La premiazioni che si svolgerà lunedì 3 Giugno alle ore 15.00 all’Auditorium di Piazza Resistenza a Scandicci, avrà come ospiti speciali Manlio Castagna e Marco Magnone, scrittori per ragazzi e autori del libro “Barriera”, Piemme 2023, presente nella rosa dei quindici titoli proposti quest’anno dal concorso.

I premi di questa edizione

Come per le scorse edizioni la miglior recensione della categoria “Singoli” sarà pubblicata sulla rivista Liber. I vincitori della categoria “Gruppi” si aggiudicheranno un viaggio a Rimini per partecipare al Festival Mare di Libri. Tra gli altri premi che saranno consegnati ai ragazzi: buoni IBS per l’acquisto di libri e biglietti omaggio per gli spettacoli del Teatro della Pergola e dell’Associazione Firenze dei Teatri.

Libernauta è un progetto promosso da Comune di Scandicci, Comune di Firenze, SDIAF e SDIMM, che ha ottenuto il patrocinio del MIUR, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, ed è organizzato dalla Biblioteca di Scandicci e realizzato da EDA Servizi.

Tra i partner: Liber, rivista specializzata sull’editoria per ragazzi, Il blog Qualcunoconcuicorrere e il Festival Mare di Libri di Rimini.