Sport e solidarietà: il calcio aretino per Telethon

Lunedì 11 dicembre dalle 18 presso la sala degli arbitri allo stadio Città di Arezzo si svolgerà con il patrocinio del Comune di Arezzo l’evento “Il calcio aretino: insieme per Telethon” per sensibilizzare gli addetti ai lavori, dai dirigenti a coloro che scendono in campo e ai tifosi, sulla ricerca finalizzata a combattere le malattie genetiche rare. Protagonisti saranno medici e ricercatori, campioni dello sport come Giancarlo Alessandrelli e Ciccio Graziani e il campione dell’aretinità Santino “Penna” Cherubini che regalerà un momento di evasione e divertimento.

“Nel territorio – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – gli esempi virtuosi in cui una disciplina mostra il suo lato ‘sociale’ stanno moltiplicandosi. Confido che questa occasione permetta ancora una volta al binomio sport e solidarietà di mettere a segno una rete vincente. Non scopriamo certo adesso la vitalità del tessuto sportivo, rispetto al quale l’assessorato è orgoglioso di porsi in veste di alleato, fa sempre piacere riscontrare quanto questa si accompagni a una spiccata sensibilità”.

Lorenzo Barbagli, coordinatore provinciale di Fondazione Telethon: “e non è tutto. Come noto, l’impegno di Telethon e l’aiuto che fornisce alla ricerca sulle malattie genetiche rare si concretizzano in raccolte fondi, maratone televisive, donazioni al numero 45510, la distribuzione di prodotti durante vari momenti dell’anno. Proprio nella settimana della maratona Telethon, che va dal 10 al 17 dicembre, dedicata alla vendita nelle piazze dei cuori di cioccolata, abbiamo pensato di coinvolgere le società calcistiche del territorio non solo in occasione dell’evento sopra citato. A queste, infatti, forniremo volantini con un messaggio che riporta le finalità di Telethon e le piazze in cui si svolgerà la vendita dei cuori di cioccolato e anche un bel numero di questi da dare ai propri tifosi in occasione delle partite casalinghe, dei settori giovanili e della prima squadra, che si svolgeranno nei fine settimana del 9/10 e del 16/17 dicembre. Negli stadi dotati d’impianto audio, il messaggio del volantino potrà essere letto prima del fischio d’inizio e durante l’intervallo. Un ringraziamento va al Comune di Arezzo, al CONI, alla FIGC, alle farmacie comunali, ai relatori e partecipanti al convegno, al presidente Sauro Cerofolini della sezione AIA di Arezzo per la messa a disposizione del loro auditorium e ovviamente a tutte le realtà che hanno aderito”.

Si tratta di S.S. Arezzo, A.C.F. Arezzo, Arezzo F.A., Olmoponte Santa Firmina, Fortis Arezzo, Polisportiva San Marco, Capolona Quarata, Tregozzano, Viciomaggio.

In merito al convegno, a dare un taglio scientifico saranno la professoressa Francesca Fallarino dell’Università degli studi di Perugia – Dipartimento medicina e chirurgia, lo pneumologo Ivano Archinucci, il cardiologo Alessandro Fabiani, la presidente provinciale UILDM Adriana Grotto e lo stesso Lorenzo Barbagli.