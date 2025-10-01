L’Eroica 2025: il villaggio di Gaiole in Chianti apre le porte

L’attesa è finita: il Festival della XXVIII edizione de L’Eroica si apre domani, giovedì 2 ottobre e da quel momento Gaiole in Chianti si trasforma in un villaggio diffuso che respira di musica, incontri e storie, fino a fondersi con il ritmo delle corse del 4 e 5 ottobre.

Dalle attività culturali di Casa Eroica, dal Mercatino Eroico al Villaggio Global Sponsor, la festa inizia già dal primo pomeriggio e intreccia sport, cultura e socialità. Non mancano gli spazi dedicati alla passione ciclistica: la Ciclofficina, il Registro delle Biciclette Eroiche, il Ciclo Club Eroica, fino alle prime pedalate della Mini Eroica.

Il programma cresce giorno dopo giorno: venerdì 3 ottobre sarà animato dal Concorso d’Eleganza della Bicicletta, dalle visite biomeccaniche e nutrizionistiche offerte da Generali, dalla Barberia Proraso in piazza, dal Ride del Ciclo Club Eroica, dalle proiezioni e dagli aperitivi con musica. La sera, tra libri, musica e il Concorso Barba e Baffi, Gaiole diventa un teatro diffuso, dove ogni via e ogni piazza hanno un ruolo.

Sabato 4 ottobre è la notte più lunga, con la partenza alle 4.30 del percorso lungo, “L’Eroico” da 209 km, seguita dal medio “Crete Senesi” da 135 km. La fatica viene accompagnata da musica e parole fino all’ultimo arrivo, mentre nel villaggio si susseguono incontri ed eventi: da Eroica Stazione Radio, cuore culturale curato da TodoModo, all’incontro tra Roger De Vlaeminck e Giancarlo Brocci allo stand Brooklyn, fino alla presentazione degli eventi Eroica nel mondo.

Domenica 5 ottobre sarà la volta del “Cento” da 106 km, del “Gallo Nero” da 81 km e del “Corto” da 46 km. I ciclisti saranno salutati dal caffè offerto da Caffè Borbone, mentre il villaggio continuerà a vivere tra degustazioni, musica e incontri, fino al Saluto di Chiusura alle 19.00.

I partecipanti: un popolo da 51 Paesi

L’Eroica è sempre più un evento dal respiro internazionale. A operazioni ancora in corso si contano circa 9.000 iscritti, provenienti da 51 Paesi. Gli stranieri sono circa il 40% del totale, con una presenza particolarmente forte dalla Germania, che porta a Gaiole oltre 1.300 ciclisti.

Le donne iscritte sono più di 1.200, pari al 13% del totale: una cifra che segna un traguardo storico e conferma il ruolo sempre più centrale della partecipazione femminile.

Quasi la metà dei partecipanti, il 46%, affronterà i percorsi lunghi del sabato, scegliendo la sfida più impegnativa, quella che porta davvero dentro l’anima eroica: la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa.

I ragazzi di Gaiole diventano cronisti dell’Eroica

Il futuro dell’Eroica passa anche dallo sguardo dei più giovani. Quest’anno gli studenti della scuola media di Gaiole in Chianti realizzeranno un vero e proprio reportage sull’evento: impareranno a osservare, intervistare e raccontare ciò che accade lungo le strade bianche e nel cuore del Festival.

Guidati da docenti e giornalisti, i ragazzi incontreranno il fondatore Giancarlo Brocci, dialogheranno con gli organizzatori, visiteranno Casa Eroica e vivranno il Villaggio da protagonisti. Saranno loro a dare voce ai ciclisti e agli appassionati, con interviste e riprese da piccoli cronisti.

Il progetto culminerà con la loro presenza alla conferenza stampa di venerdì 3 ottobre: un’iniziativa che unisce scuola, territorio e comunità, trasformando i ragazzi in ambasciatori dell’Eroica.

“I tre sarti del Re”: il docufilm

Venerdì 3 ottobre, alle ore 17.00, l’auditorium di Casa Eroica ospita la proiezione del docufilm “I tre sarti del Re”, prodotto da Raisport e firmato da Franco Bortuzzo.

Un viaggio di 62 minuti nel mondo di Faliero Masi, Ernesto Colnago e Ugo De Rosa, artigiani che hanno realizzato le biciclette vincenti di Eddy Merckx. Attraverso interviste a Cristiano De Rosa, Alberto Masi, Ernesto Colnago e allo stesso Merckx, il film racconta gli anni Sessanta e Settanta, quando la tecnica italiana ha forgiato il mito del “cannibale” belga.

Un lavoro ricco di immagini d’archivio Rai, con il montaggio di Luca Zanoli e la voce narrante di Francesco Pancani: un tributo all’artigianato italiano e al ciclismo che ha fatto epoca.

Podcast #5 – La salita di Castiglion del Bosco: il cuore del mito

Con l’ultimo episodio del podcast “L’Eroica: pedali, voci, leggende”, il viaggio entra nel mito più profondo: la salita di Castiglion del Bosco.

Non è solo una prova di gambe e cuore, ma un itinerario che intreccia storia e paesaggio: dalle fortezze medievali alle tracce artistiche di Pietro Lorenzetti, dalla spiritualità dell’Abbazia di Sant’Antimo al respiro antico della Francigena. Qui la fatica diventa determinazione e il sudore si trasforma in emozione pura.

È la strada del Brunello di Montalcino, dei cavalieri e dei pellegrini, oggi teatro della leggenda eroica. Un racconto che chiude la serie con la stessa intensità con cui era cominciata: la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa.

Il programma del Festival della XXVIII edizione de L’Eroica

Giovedì 2 ottobre

Ore 15.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Base Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Segreteria Generale – Base Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Ciclo Club Eroica – Base Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Terra Eroica – Terra Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Casa Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica

Ore 15.00 – 19.00 Registro Biciclette Eroiche

Ore 15.00 – 20.00 Corte Eroica “Il Gallo”

Ore 15.00 – 20.00 Mercatino Eroico

Ore 15.00 – 20.00 Villaggio Global Sponsor

Ore 16.00 – 18.30 Visite Biomeccaniche (LINK) Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Venerdì 3 ottobre

Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Segreteria Generale – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Ciclo Club Eroica – Base Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Terra Eroica – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Ciclofficina Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Registro Biciclette Eroiche

Ore 09.00 – 20.00 Corte Eroica “Il Gallo”

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico

Ore 09.00 – 20.00 Villaggio Global Sponsor

Ore 10.00 – 19.00 Eroica Stazione Radio – Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 Barberia Proraso, Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 Visite Biomeccaniche (LINK) Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 09.00 – 23.00 L’Eroica Festival

Ore 09.00 – 12.00 Esposizione delle bici del Concorso d’Eleganza della bicicletta, Via Casabianca

Ore 09.00 – 19.00 Retrofitting – Stand Colnago

Ore 10.30 Terra Eroica: Orizzonti condivisi – Casa Eroica

Ore 11.30 Eroica Classic – Conferenza Stampa – Casa Eroica, Auditorium

Ore 12.00 – 15.00 / 19.00 – 21.00 Eroica pasta party

Ore 14.00 – 18.30 Visite biomeccaniche (LINK) Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 14.00 – 17.00 Concorso d’eleganza della bicicletta e Premiazioni, Via Casabianca.

Ore 14.30 Partenza Ride Ciclo Club Eroica, Monumento Luciano Berruti

Ore 14.30 – 19.00 Gioco Ciclismo con FCI, Il Gallo

Ore 15.00 Partenza Mini Eroica, Il Gallo

Ore 17.00 “I tre sarti del Re”, docufilm di Franco Bortuzzo – Auditorium Casa Eroica

Ore 17.30 Aperitivo powered by Select con musica by Gramophone Artshow – Eroica Caffè, Villaggio Sponsor

Ore 18.00 Parlando di libri – Eroica Stazione Radio, Piazza Ricasoli

Ore 18.45 Concorso Barba e Baffi, premiazione e Musica – Piazza Ricasoli

Ore 19.15 AmAtori Verrazzano “Saluto al Percorso Lungo”: Note, emozioni e applausi per chi affronta l’avventura Eroica del Lungo, Corte Eroica

Sabato 4 ottobre

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Buste Tecniche – Base Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Segreteria Generale – Base Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Ciclo Club Eroica – Base Eroica

Ore 04.30 – 07.00 / Ore 09.00 – 19.00 Ritiro Pacco Gara – Casa Eroica

Ore 04.30 – 21.00 Ciclofficina Eroica

Ore 09.00 – 23.00 L’Eroica Festival

Ore 09.00 – 19.00 Registro Biciclette Eroiche

Ore 09.00 – 19.00 Terra Eroica – Casa Eroica

Ore 09.00 – 20.00 Mercatino Eroico

Ore 09.00 – 20.00 Corte Eroica “Il Gallo”

Ore 09.00 – 20.00 Villaggio Global Sponsor

Ore 09.00 – 19.00 Retrofitting – Stand Colnago

Ore 10.00 – 19.00 Eroica Stazione Radio – Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 / Ore 14.30 – 19.00 Barberia Proraso, Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 Visite Nutrizionista (LINK) – Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 10.00 – 18.00 Lavaggio Biciclette gratuito – Stand Nuncas

Ore 10.00 – 13.00 / Ore 14.30 – 19.00 Barberia Proraso, Piazza Ricasoli

Ore 14.00 – 18.30 Visite Nutrizionista (LINK) – Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 16.00 Roger De Vlaeminck incontra Giancarlo Brocci – Stand Brooklyn

Ore 18.00 L’Eroica nel mondo – Eroica Stazione Radio, Piazza Ricasoli

Partenza L’Eroica

Ore 04.30 – 04.45 Lungo “L’Eroico” Km 209 riservato biciclette antecedenti anni 1930

Ore 05.00 – 06.00 Lungo “L’Eroico” Km 209

Ore 06.00 – 07.00 Medio “Crete Senesi” Km 135

Domenica 5 ottobre

Ore 06.00 – 09.30 Ritiro Buste Tecniche – Base Eroica

Ore 06.00 – 09.30 Segreteria Generale – Base Eroica

Ore 06.00 – 09.30 Ciclo Club Eroica – Base Eroica

Ore 06.00 – 18.00 Ritiro Pacco Gara – Casa Eroica

Ore 06.00 – 18.00 Ciclofficina Eroica

Ore 08.00 – Caffè in partenza offerto da Caffè Borbone

Ore 09.00 – 18.00 Terra Eroica – Casa Eroica

Ore 09.00 – 19.00 Corte Eroica “Il Gallo”

Ore 09.00 – 19.00 Mercatino Eroico

Ore 09.00 – 19.00 Villaggio Global Sponsor

Ore 09.00 – 19.00 L’Eroica Festival

Ore 09.00 – 17.00 Retrofitting – Stand Colnago

Ore 10.00 – 15.00 Barberia Proraso, Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 13.00 Visite Nutrizionista (LINK) – Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 10.00 – 19.00 Eroica Stazione Radio – Piazza Ricasoli

Ore 10.00 – 18.00 Lavaggio biciclette gratuito – Stand Nuncas

Ore 14.00 – 17.00 Visite Nutrizionista (LINK) – Stand Generali, Villaggio Global Sponsor

Ore 19.00 – Saluto di Chiusura XXVIII Edizione L’Eroica – Arrivo

Partenza L’Eroica

Ore 07.00 – 07.30 Cento “Val d’Arbia” Km 106

Ore 08.00 – 09.30 Medio “Gallo Nero” Km 81

Ore 08.00 – 09.30 Corto “Valle del Chianti” Km 46