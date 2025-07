Lavoro, UniCredit assume 1.000 persone in Italia

Continua l’impegno di UniCredit in Italia attraverso un importante piano di assunzioni. E’ infatti partita la campagna “Segui il tuo talento. Ti porterà da noi” dedicata ai giovani under 30 che saranno impiegati nella rete commerciale italiana.

I nuovi assunti da inserire in Italia nel 2025 sono mille, di cui 700 giovani nella Rete Commerciale, e si sommano alle assunzioni già realizzate da UniCredit: dal 2021 quattromila e ottocento in Italia e novemila a livello di Gruppo.

In UniCredit crediamo nel potere trasformativo delle nuove generazioni, nell’efficacia di un ambiente intergenerazionale e nel talento a tutti i livelli, fattori chiave per la realizzazione delle aspirazioni professionali e per la crescita sostenibile della nostra Banca.

Questo investimento ha portato ad un ringiovanimento della popolazione: negli ultimi quattro anni la percentuale dei dipendenti in Italia con meno di 35 anni è quasi raddoppiata, passando dal 7,7% al 14%.

Remo Taricani, Deputy Head Of Italy: “Con questa campagna vogliamo lanciare un messaggio chiaro: UniCredit è un luogo in cui il talento dei giovani trova spazio per crescere e fare la differenza. Investiamo costantemente sul capitale umano e crediamo fortemente nei giovani e nel valore del ricambio generazionale. Il loro contributo è essenziale: portano nuove idee, familiarità con le tecnologie emergenti e una visione moderna del mondo, permettendoci così di essere una banca più forte e proiettata verso il domani.”

Ilaria Maria Dalla Riva, Head of COO Italy and Head of People and Culture Italy: “Desideriamo posizionare UniCredit come la Banca nella quale ognuno, a partire dalle giovani generazioni, può esprimere il proprio talento, valorizzare le proprie unicità e sprigionare tutto il proprio potenziale, generando un impatto positivo sui nostri clienti e sulle comunità che serviamo. Insieme costruiamo il futuro.”

Per candidarsi è sufficiente accedere alla sezione carriera del sito di Gruppo, cliccando sul link sottoindicato: https://www.unicreditgroup.eu/it/careers.html