LAVORO – RE/MAX Ideale assume ancora e punta ad aprire 2 nuove agenzie

Non solo nuove assunzioni ma anche la volontà di aprire nuove sedi: la sfida di RE/MAX Ideale alla crisi

RE/MAX Ideale va in controtendenza. L’agenzia immobiliare, associata al network RE/MAX Italia e posizionatasi tra le trenta migliori del Belpaese, cerca sempre nuovi agenti e si rivolge a tutti coloro che puntano ad entrare nel mondo del lavoro, pure senza esperienza, ma anche a coloro che lavorano già nel mondo dell’immobiliare e sono desiderosi di apprendere un metodo alternativo di lavoro per raggiungere insieme nuovi obiettivi di crescita e successo.

RE/MAX Ideale (attiva anche nel volontariato) in controtendenza con la crisi, appunto. L’agenzia ha visto crescere il numero di professionisti: sono al momento circa 50 gli agenti immobiliari operativi nelle tre sedi di Firenze, Empoli, San Giovanni Valdarno. E, come spiega Angelo Mirabelli, Broker Titolare, l’obiettivo è di aprirne altre due tra Firenze e Provincia.

Il merito di questo caso di successo è da ricercare anche nel metodo di lavoro importato dagli USA e modellato sulla realtà italiana e locale. RE/MAX, nata negli anni ’70, anticipa di decenni le tendenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. In primis l’internazionalizzazione che l’ha portata ad aprire in oltre cento paesi nel mondo. In anni più recenti la scelta di puntare fermamente sul digitale. Il digitale, implementato molto prima della pandemia, si è rivelato una risorsa preziosissima permettendo agli agenti di continuare a realizzare il sogno di abitare.

