Firenze, all’Hotel Albani una Whisky Week per festeggiare il 10° compleanno del Whisky Club Italia

Il Whisky Club Italia sceglie Firenze per festeggiare il suo 10° compleanno: dopo il successo dell’edizione 2023, nella giornata di domenica 21 aprile va in scena la giornata clou della Whisky Week di Firenze. Dopo una settimana dedicata a eventi, cene e degustazioni all’insegna del whisky, la kermesse avrà il suo culmine all’Hotel Albani, nel cuore di Firenze, a due passi da Santa Maria Novella. Dalle ore 12 e fino alle 21, l’appuntamento fiorentino sarà accompagnato dai migliori assaggi di whisky provenienti, tra gli altri, da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Francia, Australia e ovviamente Italia: nelle sale dell’Hotel Albani saranno presenti circa 30 aziende espositrici che rappresenteranno oltre 150 distillerie. Nel pomeriggio di domenica i fondatori di Whisky Club Italia, Claudio Riva e Davide Terziotti, terranno una masterclass dedicata alle migliori bottiglie dell’ultimo decennio. Durante questa settimana una serie di eventi Whisky Fuori Hotel coordinati dal guru Daniele Cancellara ha coinvolto i principali centri fiorentini dell’accoglienza, come bar, ristoranti e hotel. Domani, ad esempio, le degustazioni in città coinvolgeranno l’Enoteca Alessi (alle 15), il Rasputin Secret Bar e il PanicAle (alle 22), lunedì invece toccherà al Rasputin (alle 15) Santa (alle 19).

Il 2024 è un anno importante per Whisky Club Italia. Il progetto di avviare il primo Whisky Club italiano, indipendente, con copertura nazionale è stato presentato in anteprima nel marzo 2014, mentre il battesimo ufficiale è avvenuto l’8 novembre 2014 al Golf Villa D’Este di Montorfano (Como). L’occasione della Whisky Week Firenze 2024 è quindi l’occasione per fotografare l’identikit dell’appassionato “locale”: il capoluogo toscano raccoglie infatti oltre 4.000 membri del Whisky Club Italia (su 27.000 iscritti a livello nazionale): rispetto al passato, si è abbassata l’età media dei cultori del distillato, passata in pochi anni dalla fascia degli Over 45 a quella dei trentenni. Inoltre, è in netta ripresa il trend che fino a poco tempo fa vedeva le donne allontanarsi dal mondo del whisky.