Lavoro, apre venerdì a Lucca la prima filale ADHR Group: oltre 40 le opportunità, anche in Versilia

Inaugura venerdì 12 gennaio in viale Luigi Cadorna a Lucca la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group, per collegare domanda e offerta in un’area che si estende fino alla Versilia. La neo sede, il cui taglio del nastro sarà alle 12 alla presenza del Presidente del Consiglio comunale e dell’Assessore della attività produttive, si aggiunge alle altre otto distribuite capillarmente in tutta la Regione e coincide con un’immediata ricerca di 40 profili in produzione, da inserire in aziende del territorio e per le quali è possibile candidarsi da subito.

“Siamo alla ricerca di operai generici, con e senza esperienza, elettricisti e montatori elettrici trasfertisti, fino a impiegati amministrativi e magazzinieri”, ha spiegato Maria Sole Moggio, recruiter specialist su Lucca: “L’apertura, dopo quella nella vicina Altopascio, conferma la volontà del Gruppo di essere presente fisicamente sul territorio fino alla vicina Versilia, al fine di supportare al meglio le aziende e trovare i migliori candidati direttamente in zona”. Le imprese per le quali sono aperte le posizioni operano principalmente nel settore calzaturiero, metalmeccanico, chimico, navale ma anche legato alla falegnameria. Focus particolare per quelle nel comparto cartario, il cui distretto a Lucca rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, una delle poche realtà ancora indipendenti in un ambito dominato dalle multinazionali e che ha visto, nel 2022, una crescita delle esportazioni del 64% arrivando a superare 1,5 miliardi di euro, proseguendo l’ascesa nel 2023 (fonte “Confindustria Toscana Nord).

L’agenzia per il lavoro ADHR Group, presente in 8 Regioni con 66 filiali e 6 uffici Permanent Recruitment, ha scelto di entrare capillarmente nel tessuto del territorio aprendo quest’anno in numerosi nuovi Comuni italiani, tra cui Lucca. “Stiamo investendo in modo organico e capillare sul territorio”, ha aggiunto Silvia Schiopetto, Talent Acquisition & Development Manager ADHR Group, “per sviluppare ulteriormente una conoscenza approfondita e strategica dei tessuti economici locali e delle esigenze delle aziende. Il nostro piano di sviluppo triennale, partito nel 2023, prevede il raddoppio delle filiali in ogni Regione, obiettivo che indica la volontà di ADHR di essere presente dove si trovano sia le sedi e le unità produttive delle aziende sia le persone che vi potrebbero lavorare”, ha concluso Schiopetto.

Per consultare le posizioni vacanti e inviare la propria candidatura è possibile recarsi direttamente in filiale o scrivere a lucca@adhr.it.