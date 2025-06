L’AI decreta la fine del web come lo si è conosciuto finora?

Per anni l’esperienza del web è stata scandita da una dinamica ormai familiare: digitare una query su un motore di ricerca, ricevere una lista di link e selezionare le fonti più autorevoli o rilevanti. Questo modello ha plasmato abitudini, strategie di marketing e interi modelli di business digitali.

L’intelligenza artificiale generativa sta introducendo un cambiamento profondo. Sempre più spesso, al posto di un elenco di risultati, l’utente riceve una risposta sintetica, immediata, costruita in tempo reale da un sistema che elabora informazioni provenienti da molteplici fonti. Non si tratta di una semplice evoluzione tecnologica, ma di un passaggio di paradigma.

L’interrogativo, oggi, è lecito: l’AI sta per decretare la fine del web come lo si è conosciuto finora? Se l’utente ottiene direttamente ciò che cerca, quale sarà il ruolo dei siti web, dei contenuti, delle strategie SEO e delle azioni di web marketing?

Dal motore di ricerca al motore di risposta

L’architettura attuale dei motori di ricerca si basa su un modello consolidato: a fronte di una query, viene restituito un elenco ordinato di risultati, ciascuno collegato a una fonte specifica. L’utente è libero di confrontare le opzioni, valutare la pertinenza delle informazioni, decidere a quale sito affidarsi. Questo meccanismo ha rappresentato per anni la base su cui costruire la visibilità online: SEO, contenuti ottimizzati, link building e keyword strategy hanno trovato in questo ecosistema il loro terreno di applicazione.

Con l’ingresso in scena dell’intelligenza artificiale generativa, questa dinamica sta cambiando. I cosiddetti motori di risposta non si limitano più a indicare dove trovare le informazioni, ma forniscono direttamente la risposta, elaborata in tempo reale sulla base di enormi quantità di dati testuali, provenienti da fonti più o meno esplicite. L’utente non viene più indirizzato verso un sito: in molti casi, la consultazione finisce all’interno della piattaforma stessa.

L’esperienza di ricerca si trasforma così in un’interazione più fluida, più conversazionale, ma anche più chiusa: non si consulta più il web, si interroga un’intelligenza artificiale. E se i link diventano secondari o scompaiono del tutto, le regole del gioco cambiano in modo sostanziale.

Cosa cambierà nel breve termine

L’impatto dell’intelligenza artificiale generativa sul modo in cui si accede alle informazioni è già visibile, anche se in forma iniziale. Piattaforme come Google, Bing e altri motori alternativi stanno integrando risposte generate dall’AI direttamente nei risultati di ricerca. È il caso, ad esempio, delle AI Overview di Google o delle risposte sintetiche di Bing Copilot, che anticipano l’elenco classico dei link con un paragrafo informativo creato al momento.

Questa nuova modalità ha il potenziale di ridurre drasticamente il numero di clic verso i siti web. Se l’utente trova subito ciò che gli serve, potrebbe non sentire più la necessità di approfondire visitando altri domini. Per molti editori, blog e siti specializzati, questo significa un possibile calo del traffico organico, con conseguenze dirette sul valore economico della visibilità online.

Cambia anche il rapporto con la fonte: le AI possono citare vagamente le origini dell’informazione o, in alcuni casi, non farlo affatto. I contenuti vengono riaggregati, semplificati, resi più accessibili, ma scollegati dal contesto originale. Questo fenomeno porta con sé una nuova forma di disintermediazione, in cui il motore di risposta diventa l’unico interlocutore dell’utente.

Nel breve periodo, dunque, si profila un panorama in cui l’accesso alle informazioni sarà più rapido, ma allo stesso tempo più controllato da pochi grandi attori tecnologici. Un cambiamento che richiede adattamento strategico, ma anche attenzione critica.

Timori, criticità e nuove sfide

Il passaggio da un web esplorabile a un web “confezionato” dalle intelligenze artificiali solleva interrogativi di rilievo, non solo tecnologici ma anche etici, economici e culturali.

Tra le principali criticità emerge il tema della trasparenza delle fonti. Quando una risposta generata da un’AI sostituisce l’elenco dei siti web, l’utente perde la possibilità di verificare direttamente l’autorevolezza o l’affidabilità dell’informazione. Viene meno il confronto tra voci diverse, e si rischia di assumere come oggettivo ciò che è, di fatto, una sintesi probabilistica.

Anche la pluralità informativa è a rischio. Se il traffico si concentra su una singola interfaccia conversazionale, l’ecosistema dei contenuti si impoverisce: siti indipendenti, progetti editoriali di nicchia e nuove realtà digitali potrebbero avere meno occasioni per emergere. L’economia dell’attenzione si polarizza ulteriormente, favorendo pochi soggetti dominanti.

Dal punto di vista del marketing digitale, l’imprevedibilità degli algoritmi AI genera incertezza strategica. I brand si trovano di fronte a strumenti ancora poco trasparenti, che decidono in autonomia quali contenuti includere o escludere nelle risposte.

“La possibilità di “ottimizzare” per l’AI non è ancora codificata, e ciò complica le attività SEO tradizionali al momento”, spiega Noris Montemezzani, consulente SEO e Digital Strategist.

Esiste il timore che la diminuzione dei clic organici comprometta modelli di business fondati sull’advertising o sulla monetizzazione del traffico. Se l’utente non visita più i siti, molti dei meccanismi attuali diventano insostenibili.

Eppure, accanto alle preoccupazioni, emergono anche nuove opportunità. Ma richiedono un cambio di mentalità.

Nuove opportunità e spazi per innovare

Ogni trasformazione profonda porta con sé anche nuove possibilità. L’evoluzione verso sistemi di risposta AI non rappresenta solo una minaccia per il modello attuale del web, ma apre anche spazi di sperimentazione, efficienza e personalizzazione.

Le aziende e i professionisti del digitale possono iniziare a ripensare la produzione di contenuti non più solo in funzione dell’algoritmo di ranking dei motori tradizionali, ma anche per dialogare con le intelligenze artificiali che generano le risposte. Contenuti chiari, strutturati, affidabili e semanticamente coerenti avranno più probabilità di essere rielaborati correttamente dai sistemi AI, rafforzando la visibilità del brand anche senza il clic diretto.

La crescente integrazione tra AI e canali conversazionali (come chatbot, assistenti vocali e sistemi embedded) apre nuove strade per il marketing personalizzato, dove l’interazione non si limita alla scoperta di un contenuto, ma diventa esperienza guidata, risposta puntuale, proposta su misura.

La capacità di creare contenuti distintivi, aggiornati e verticali resta centrale, così come lo è la costruzione di una reputazione digitale solida. In un contesto in cui le fonti vengono sintetizzate e valutate su base qualitativa, il trust diventa ancora più rilevante: ciò che è citato, aggregato o consigliato dall’AI deve essere percepito come attendibile.

Si aprono anche nuove professionalità: prompt designer, AI content strategist, data editor, specialisti nell’ottimizzazione semantica per modelli linguistici. Figure ibride, capaci di coniugare contenuti e tecnologia.

Il web marketing non scompare, cambia forma

L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa segna un punto di svolta nell’accesso alle informazioni e nella visibilità online, ma non sancisce la fine del web marketing. Al contrario, ne impone un’evoluzione. Le azioni di posizionamento, branding e lead generation continueranno a essere fondamentali, anche se dovranno adattarsi a nuovi strumenti, metriche e logiche di interazione.

Il traffico organico, per come è stato inteso finora, potrebbe ridursi, ma ciò non implica la perdita di valore dei contenuti digitali. Piuttosto, sarà necessario ripensare la presenza online in modo più ampio, puntando su autorevolezza, affidabilità e rilevanza semantica. La costruzione di un’identità solida, riconoscibile e coerente sarà essenziale per essere riconosciuti anche nei processi di rielaborazione AI.

La centralità dell’esperienza utente, la capacità di generare fiducia e l’investimento in strategie omnicanale continueranno a rappresentare elementi cardine. In uno scenario in cui i confini tra piattaforme, assistenti virtuali e motori di risposta si fanno più sfumati, restare visibili e memorabili diventa una sfida strategica, non solo tecnica.

Il web non muore, cambia volto. E il marketing digitale, se saprà leggere il cambiamento, continuerà a giocare un ruolo determinante.