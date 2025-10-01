La casa editrice Effigi al Pisa Book Festival 2025, la Garfagnana in vetrina

Anche quest’anno sarà presente la casa editrice Effigi, con lo stand n. 31 agli Arsenali Repubblicani di Pisa, sede principale del festival, e con un ricco programma di presentazioni.

Fondata negli anni Novanta, Effigi si è affermata per l’impegno nel valorizzare la letteratura e la cultura della Maremma e dell’Amiata, raccontandone paesaggi, tradizioni e personaggi. Nel tempo la ricerca si è ampliata, accogliendo autori e linguaggi diversi, sempre con l’attenzione a storie autentiche e coinvolgenti e raccontando altri territori ricchi di storia e tradizione.

In questa edizione, Effigi porterà alcuni dei libri dedicati alla Garfagnana, frutto di un percorso di ricerca e collaborazione con l’Unione Comuni della Garfagnana. Tra i titoli in vetrina:

Garfagnana terra unica

Garfagnam di Annarita Rossi

Andar per funghi in Garfagnana

Flora nobile della Garfagnana di Paolo Tomei, Lucia Sacchelli e Roberto Narducci

«La nostra partecipazione rappresenta per noi una preziosa occasione per dare visibilità a questa splendida terra – dichiarano dalla casa editrice Effigi – valorizzando insieme il lavoro e la collaborazione realizzata negli anni. Siamo convinti che eventi come il Pisa Book Festival siano fondamentali per promuovere la cultura e il patrimonio del territorio e siamo entusiasti di poter portare la Garfagnana davanti a un pubblico più ampio».

Un’occasione, dunque, non solo per presentare libri, ma per celebrare il territorio, le sue tradizioni e la fruttuosa collaborazione tra editori e istituzioni locali.

Per ulteriori informazioni sulle attività e le presentazioni di Effigi al festival: www.pisabookfestival.com