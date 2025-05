ITS Energia, Ambiente e Sostenibilità tra le eccellenze italiane nell’area energia

Nell’ambito del Monitoraggio Nazionale 2025 INDIRE sul sistema degli ITS Academy, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Fondazione ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità si conferma tra le eccellenze a livello nazionale per il settore di riferimento. Un risultato di rilievo per l’unico istituto di alta formazione post diploma in Toscana specializzato sui temi energetico- ambientali, che si posiziona tra i primi in graduatoria per l’area tecnologica dell’energia.

Il monitoraggio valuta le performance dei percorsi biennali ITS, con particolare attenzione ai tassi di occupazione dei diplomati a un anno dalla conclusione degli studi. In questa edizione, sono tre i percorsi formativi della Fondazione premiati per efficacia occupazionale e qualità dell’offerta didattica.

Un riconoscimento importante per il modello ITS, fondato su una forte connessione con le imprese, sull’innovazione didattica e sulla capacità di rispondere concretamente al fabbisogno di competenze nei settori chiave della transizione ecologica e digitale.

“Essere riconosciuti tra i migliori percorsi a livello nazionale nell’area energia è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara Francesco Macrì, Presidente di Estra e della Fondazione –. Questo risultato premia l’impegno quotidiano della nostra Fondazione quale ponte tra giovani e aziende, la visione condivisa con le imprese partner e, soprattutto, il talento e la determinazione dei nostri studenti. Continueremo a investire sulla qualità della formazione, perché crediamo che il modello formativo degli ITS Academy sia una risposta concreta e strategica alle esigenze del mondo del lavoro e alle sfide della transizione energetica”.

Il rapporto nazionale, che quest’anno ha esaminato 450 percorsi attivati da 109 ITS Academy e conclusi entro il 31 dicembre 2023, restituisce una fotografia dettagliata dei percorsi più efficaci. I dati generali confermano l’alta efficacia occupazionale del sistema: l’84% dei diplomati ITS lavora a un anno dal diploma, con una coerenza del 93% tra studi svolti e mansione lavorativa.

Con sedi di corso nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e Pisa, e una proposta formativa in costante aggiornamento, ITS Academy Energia, Ambiente e Sostenibilità si conferma un punto di riferimento per chi cerca una formazione tecnica avanzata, strettamente connessa al mondo del lavoro e in linea con le sfide del futuro.