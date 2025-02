Ingegneri, la Federazione degli Ordini toscani ha un nuovo presidente

La Federazione Regionale Degli Ordini degli Ingegneri della Toscana ha un nuovo presidente: è il livornese Francesco Pistone che subentra, per fine mandato, al pistoiese Mirko Bianconi.

Insieme al nuovo presidente, eletto con larga maggioranza, sono state rinnovate anche le altre cariche del direttivo dell’organo: il nuovo Consiglio direttivo, oltre al presidente, è costituito dal vicepresidente Alessandro Falsini di Arezzo, dal segretario Andrea Puggelli di Prato e dal tesoriere Tommaso Rugi di Siena.

“Come nuovo presidente della Federazione mi propongo di incrementare il lavoro delle commissioni – dice Pistone – oltre a potenziare maggiormente i rapporti con gli organi regionali, per valorizzare la figura professionale dell’ingegnere e incrementare il coordinamento tra gli Ordini provinciali, in continuità con l’importante lavoro del precedente Consiglio direttivo. Tutti i Consiglieri intendono esprimere un sincero ringraziamento al presidente Mirko Bianconi ed al direttivo uscente per l’impegno profuso nel corso del mandato, e si propongono di raccoglierne l’importante eredità portando avanti il lavoro già iniziato”.

La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana riunisce i presidenti e i delegati dei dieci Ordini provinciali della Toscana e dal 1975 è il principale interlocutore sul territorio toscano degli Enti istituzionali regionali e nazionali. La Federazione promuove e partecipa a tutte le azioni che mirano a rappresentare la professione degli Ingegneri, e si pone al servizio della protezione, del miglioramento e del benessere della collettività. Inoltre, la Federazione opera in sinergia con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di cui fa parte, peraltro, la Consigliera toscana Irene Sassetti.