Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5 e conquista il pass per le semifinali nazionali. La nuova stagione della società aretina ha preso il via con il positivo debutto nel primo campionato federale di una disciplina sportiva che, sviluppando elementi di baseball e softball, viene giocata senza mazze e guantoni su campi di piccole dimensioni da squadre miste con cinque uomini e donne che si sfidano in partite brevi e dinamiche su tre tempi da quindici minuti. La prima edizione del campionato è iniziata con una fase regionale per definire le migliori realtà che, tra febbraio e marzo, potranno contendersi la vittoria del titolo italiano nella categoria Élite.

Il percorso del Bsc Arezzo, guidato dal tecnico Alessandro Fois, è stato aperto dalla sfida con il Nuove Pantere Lucca che ha messo in palio il titolo toscano. L’incontro inaugurale, giocato nella palestra di Palazzo del Pero, ha visto gli aretini conquistare l’intera posta in palio in virtù dei successi in ognuno dei tre match disputati che hanno permesso di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno che è stato poi blindato nel ritorno in trasferta con il quarto e ultimo punto utile per chiudere la pratica. Questa affermazione ha permesso agli atleti e alle atlete del Bsc Arezzo di festeggiare la vittoria del primo titolo toscano di Baseball5 e, soprattutto, di meritare la qualificazione per le semifinali tricolori in programma domenica 22 febbraio nella bergamasca Dalmine dove si confronteranno le migliori squadre emerse dalle regioni del Centro-Nord Italia per accedere alle successive finali nazionali nella trevigiana Montebelluna. «La squadra di Baseball5 del Bsc Arezzo – commenta Mario Cavini, presidente del Bsc Arezzo, – ha aggregato ragazzi e ragazze di diverse età cresciuti nel nostro settore giovanile che hanno unito le forze per rappresentare al meglio la città di Arezzo nel primo campionato regionale e nazionale. La vittoria del titolo toscano è motivo di forte soddisfazione e, soprattutto, di motivata fiducia per il prosieguo del torneo».