Firenze, Orchestra da Camera Fiorentina ed ensemble corali americani in Santa Croce

Programma concertoW.A. Mozart Requiem in D minor, K. 626A. Vivaldi Gloria in D Major, RV 589T. Massie Praise Ye The LordC. Joseph We’ve Come To Praise The LordM. Williams Made To WorshipJ. Bignon I Can’t Thank Him Enough

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Orchestra tel. 055.783374 – 333 7883225, anche via whatsapp –www.orchestradacamerafiorentina.it – orchestra.camerafiorentina@gmail.com.