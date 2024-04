Half Marathon Firenze, presentato il video ufficiale dell’edizione 2024

E’ stato pubblicato sul canale You Tube Uisp Firenze il video ufficiale

dell’Half Marathon Firenze edizione 2024, la numero 40, organizzata

dall’Uisp Firenze presieduto e coordinato da Marco Ceccantini. In queste

immagini riviviamo le emozioni e lo spirito dell’evento, fatto di

competizione ma anche di inclusione, socialità, attenzione per tutti.

Quasi 5000 coloro che hanno partecipato in rappresentanza di 69 nazioni,

suddivisi nelle varie tipologie di gara (3800 coloro che hanno corso la

distanza ufficiale della mezza maratona) in una città che si è immersa

completamente nell’evento.

L’evento ha avuto i patrocini di Comune di Firenze, Città Metropolitana

di Firenze, di Confesercenti, Confcommercio, Coni Firenze, Sport e

Salute, col supporto delle società podistiche della Città Metropolitana

di Firenze affiliate alla Uisp che hanno messo a disposizione quasi 450

volontari per la due giorni cominciata già il sabato mattina della

vigilia, col Villaggio in piazza Santa Croce. Presente anche l’assessore

allo sport del Comune di Firenze.

Il video è stato svelato in anteprima nella serata dedicata agli oltre

400 volontari che si è tenuta nei locali delle Terrazze Michelangelo

alla presenza anche dell’assessora al welfare e all’educazione del

Comune di Firenze.

Le immagini la realizzazione e il montaggio sono a cura di Carlo

Carotenuto, responsabile ufficio stampa Uisp Firenze. Nella squadra

comunicazione hanno lavorato anche Bruno Nencetti, per le immagini dal

drone oltre che per le foto ufficiali, Niccolò Ferrarese per i social,

Fulvio Agresta per la consulenza tecnica.

QUI PER VEDERLO: https://youtu.be/LLhLrJHU4VE?si=UN2Jazgi3jZHQkDv