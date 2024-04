Pitigliano, torna la merenda nell’oliveta con musica, discipline orientali e buon cibo

Torna a Pitigliano, sabato 4 maggio, alle 17 e 15, la merenda nell’oliveta, per vivere un’esperienza unica, immersi nel paesaggio olivicolo. Quest’anno l’evento sarà dedicato al “Mental Wellness” e si svolgerà nell’oliveta dell’agriturismo Locanda Pantanello, sulla strada provinciale Pantano 127, numero 6233 un antico casale dell’800, trasformato dal 1995 in un agriturismo che produce olio biologico.

Ad aprire sarà il concerto di primavera nell’oliveta con l’arpa celtica, a cura di Shahnaz Mosam, che proporrà brani originali, musiche tradizionali e antiche.

Seguirà alle ore 18 l’iniziativa “Connessioni”, un’occasione per conoscere le discipline orientali e i benefici della loro pratica per il corpo e la mente.

Alle 19, “A Veglia”: merenda nell’oliveta con degustazione di olio evo biologico e prodotti locali del territorio e incontro con un frantoiano e un agronomo, che aiuteranno i partecipanti a conoscere meglio le qualità dell’olio.

L’evento è promosso dall’associazione nazionale Città dell’Olio e organizzato dal Comune di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Culturale Fortezza Orsini Aps: la Merenda nell’oliveta rientra tra le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del paesaggio olivicolo come elemento identitario del territorio e per la promozione della produzione locale di olio evo, che è uno dei prodotti principe di Pitigliano.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nel portico dell’agriturismo.

Info e prenotazioni: centro culturale Fortezza Orsini APS cell: 350 038 2685 (su whatsapp). mail: centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com

Locanda Pantanello

S.P. Pantano 127, n°6233, Pitigliano (GR)